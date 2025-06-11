https://ria.ru/20250611/ssha-2022152118.html

СМИ: власти США хотят ликвидировать программу по предотвращению терроризма

СМИ: власти США хотят ликвидировать программу по предотвращению терроризма - РИА Новости, 11.06.2025

СМИ: власти США хотят ликвидировать программу по предотвращению терроризма

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ликвидировать программу министерства внутренней безопасности по предотвращению терроризма, утверждает... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T04:41:00+03:00

2025-06-11T04:41:00+03:00

2025-06-11T04:41:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ликвидировать программу министерства внутренней безопасности по предотвращению терроризма, утверждает телеканал NBC. "Администрация Трампа планирует ликвидировать программу министерства внутренней безопасности по предотвращению терроризма... Бюджет МВБ, представленный конгрессу в прошлом месяце, отменяет программу грантов на предотвращение терроризма в размере 18 миллионов долларов, указывая на то, что она "не соответствует приоритетам МВБ", - говорится в сообщении. По данным телеканала, программа разработана для предотвращения террористических актов, совершаемых террористами-одиночками, которые не являются членами организованной группы.

https://ria.ru/20250610/tramp-2022140984.html

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в мире, сша, дональд трамп, nbc