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СМИ: власти США хотят ликвидировать программу по предотвращению терроризма - РИА Новости, 11.06.2025
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04:41 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ssha-2022152118.html
СМИ: власти США хотят ликвидировать программу по предотвращению терроризма
СМИ: власти США хотят ликвидировать программу по предотвращению терроризма - РИА Новости, 11.06.2025
СМИ: власти США хотят ликвидировать программу по предотвращению терроризма
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ликвидировать программу министерства внутренней безопасности по предотвращению терроризма, утверждает... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T04:41:00+03:00
2025-06-11T04:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ликвидировать программу министерства внутренней безопасности по предотвращению терроризма, утверждает телеканал NBC. "Администрация Трампа планирует ликвидировать программу министерства внутренней безопасности по предотвращению терроризма... Бюджет МВБ, представленный конгрессу в прошлом месяце, отменяет программу грантов на предотвращение терроризма в размере 18 миллионов долларов, указывая на то, что она "не соответствует приоритетам МВБ", - говорится в сообщении. По данным телеканала, программа разработана для предотвращения террористических актов, совершаемых террористами-одиночками, которые не являются членами организованной группы.
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в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
СМИ: власти США хотят ликвидировать программу по предотвращению терроризма

NBC: власти США хотят ликвидировать программу по предотвращению терроризма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ликвидировать программу министерства внутренней безопасности по предотвращению терроризма, утверждает телеканал NBC.
"Администрация Трампа планирует ликвидировать программу министерства внутренней безопасности по предотвращению терроризма... Бюджет МВБ, представленный конгрессу в прошлом месяце, отменяет программу грантов на предотвращение терроризма в размере 18 миллионов долларов, указывая на то, что она "не соответствует приоритетам МВБ", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, программа разработана для предотвращения террористических актов, совершаемых террористами-одиночками, которые не являются членами организованной группы.
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