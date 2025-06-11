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"Мир на грани": глава национальной разведки США сделала мрачное заявление - РИА Новости, 11.06.2025
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03:40 11.06.2025 (обновлено: 11:52 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/ssha-2022150091.html
"Мир на грани": глава национальной разведки США сделала мрачное заявление
"Мир на грани": глава национальной разведки США сделала мрачное заявление - РИА Новости, 11.06.2025
"Мир на грани": глава национальной разведки США сделала мрачное заявление
Мир стоит на пороге ядерного конфликта с последующим уничтожением человечества, заявила глава Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире своего... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:40:00+03:00
2025-06-11T11:52:00+03:00
в мире
сша
киев
тулси габбард
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мир стоит на пороге ядерного конфликта с последующим уничтожением человечества, заявила глава Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире своего YouTube-канала."Сегодня мы находимся ближе к грани ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде. Политическая элита и поджигатели войны беззаботно разжигают страх и напряженность между ядерными державами", — сказала она.По словам Габбард, такая ситуация стала возможна из-за того, что мировые элиты пребывают в мнимой уверенности, что у них, в отличие от обычных людей, есть доступ к ядерным убежищам для себя и своих семей."Поэтому нам, людям, нужно высказаться и потребовать положить конец этому безумию", — сказала она.В апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка заявил, что Киев не выиграет в конфликте, если военные действия продолжатся в ближайшие годы, но возможен сценарий ядерной эскалации.По его мнению, если военные действия не прекратятся, то в результате "это может привести к эскалации в ядерную войну".
https://ria.ru/20250508/kennedi-2015723570.html
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в мире, сша, киев, тулси габбард
В мире, США, Киев, Тулси Габбард
"Мир на грани": глава национальной разведки США сделала мрачное заявление

Глава разведки США Габбард: мир находится на грани ядерного уничтожения

© AP Photo / Alex BrandonТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Тулси Габбард. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мир стоит на пороге ядерного конфликта с последующим уничтожением человечества, заявила глава Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире своего YouTube-канала.
"Сегодня мы находимся ближе к грани ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде. Политическая элита и поджигатели войны беззаботно разжигают страх и напряженность между ядерными державами", — сказала она.
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По словам Габбард, такая ситуация стала возможна из-за того, что мировые элиты пребывают в мнимой уверенности, что у них, в отличие от обычных людей, есть доступ к ядерным убежищам для себя и своих семей.
"Поэтому нам, людям, нужно высказаться и потребовать положить конец этому безумию", — сказала она.
В апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка заявил, что Киев не выиграет в конфликте, если военные действия продолжатся в ближайшие годы, но возможен сценарий ядерной эскалации.
По его мнению, если военные действия не прекратятся, то в результате "это может привести к эскалации в ядерную войну".
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В миреСШАКиевТулси Габбард
 
 
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