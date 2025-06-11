https://ria.ru/20250611/ssha-2022150091.html

"Мир на грани": глава национальной разведки США сделала мрачное заявление

"Мир на грани": глава национальной разведки США сделала мрачное заявление - РИА Новости, 11.06.2025

"Мир на грани": глава национальной разведки США сделала мрачное заявление

Мир стоит на пороге ядерного конфликта с последующим уничтожением человечества, заявила глава Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире своего... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:40:00+03:00

2025-06-11T03:40:00+03:00

2025-06-11T11:52:00+03:00

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тулси габбард

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мир стоит на пороге ядерного конфликта с последующим уничтожением человечества, заявила глава Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире своего YouTube-канала."Сегодня мы находимся ближе к грани ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде. Политическая элита и поджигатели войны беззаботно разжигают страх и напряженность между ядерными державами", — сказала она.По словам Габбард, такая ситуация стала возможна из-за того, что мировые элиты пребывают в мнимой уверенности, что у них, в отличие от обычных людей, есть доступ к ядерным убежищам для себя и своих семей."Поэтому нам, людям, нужно высказаться и потребовать положить конец этому безумию", — сказала она.В апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка заявил, что Киев не выиграет в конфликте, если военные действия продолжатся в ближайшие годы, но возможен сценарий ядерной эскалации.По его мнению, если военные действия не прекратятся, то в результате "это может привести к эскалации в ядерную войну".

https://ria.ru/20250508/kennedi-2015723570.html

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в мире, сша, киев, тулси габбард