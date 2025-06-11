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Телеканал ABC не продлит контракт с журналистом, раскритиковавшим Белый дом - РИА Новости, 11.06.2025
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02:13 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ssha-2022146598.html
Телеканал ABC не продлит контракт с журналистом, раскритиковавшим Белый дом
Телеканал ABC не продлит контракт с журналистом, раскритиковавшим Белый дом - РИА Новости, 11.06.2025
Телеканал ABC не продлит контракт с журналистом, раскритиковавшим Белый дом
Американский телеканал ABC сообщил о решении не продлевать контракт со своим корреспондентом Терри Мораном, который ранее раскритиковал Белый дом в соцсетях. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T02:13:00+03:00
2025-06-11T02:13:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский телеканал ABC сообщил о решении не продлевать контракт со своим корреспондентом Терри Мораном, который ранее раскритиковал Белый дом в соцсетях. На прошлой неделе Моран разместил в соцсети X пост, в котором он назвал президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера "ненавистниками мирового уровня". Пост был впоследствии удален. Миллер в ответ назвал высказывание журналиста "истеричным припадком". "Наш контракт с Терри Мораном подходит к концу, и на основании его недавнего поста, который являлся явным нарушением политики ABC, мы приняли решение не продлевать его", - говорится в заявлении телеканала, поступившем в распоряжение портала Axios. В заявлении ABC указывается, что телеканала требует от всех своих журналистов соблюдения "высочайших стандартов объективности". В начале недели газета New York Times со ссылкой на заявление канала сообщила, что ABC отстранил Морана за критику Белого дома в соцсетях в ожидании дальнейшей проверки. Моран 29 апреля брал интервью у Трампа по случаю первых 100 дней второго президентского срока. Тогда президенту не понравились некоторые из вопросов. В разгар интервью американский лидер заявил Морану, что выбрал его, потому что, "честно говоря, я никогда о тебе не слышал", а также назвал возможность взять у него интервью "прорывом" для журналистской карьеры. В 2024 году канал ABC, принадлежащий корпорации "Дисней", согласился выплатить Трампу 16 миллионов долларов за урегулирование иска. Претензии Трампа были вызваны высказываниями другого ведущего канала.
https://ria.ru/20250609/telekanal-2021693718.html
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в мире, сша, дональд трамп, стивен миллер
В мире, США, Дональд Трамп, Стивен Миллер
Телеканал ABC не продлит контракт с журналистом, раскритиковавшим Белый дом

ABC не продлит контракт с журналистом Терри Мораном, раскритиковавшим Белый дом

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский телеканал ABC сообщил о решении не продлевать контракт со своим корреспондентом Терри Мораном, который ранее раскритиковал Белый дом в соцсетях.
На прошлой неделе Моран разместил в соцсети X пост, в котором он назвал президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера "ненавистниками мирового уровня". Пост был впоследствии удален. Миллер в ответ назвал высказывание журналиста "истеричным припадком".
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"Наш контракт с Терри Мораном подходит к концу, и на основании его недавнего поста, который являлся явным нарушением политики ABC, мы приняли решение не продлевать его", - говорится в заявлении телеканала, поступившем в распоряжение портала Axios.
В заявлении ABC указывается, что телеканала требует от всех своих журналистов соблюдения "высочайших стандартов объективности".
В начале недели газета New York Times со ссылкой на заявление канала сообщила, что ABC отстранил Морана за критику Белого дома в соцсетях в ожидании дальнейшей проверки.
Моран 29 апреля брал интервью у Трампа по случаю первых 100 дней второго президентского срока. Тогда президенту не понравились некоторые из вопросов. В разгар интервью американский лидер заявил Морану, что выбрал его, потому что, "честно говоря, я никогда о тебе не слышал", а также назвал возможность взять у него интервью "прорывом" для журналистской карьеры.
В 2024 году канал ABC, принадлежащий корпорации "Дисней", согласился выплатить Трампу 16 миллионов долларов за урегулирование иска. Претензии Трампа были вызваны высказываниями другого ведущего канала.
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