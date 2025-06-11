https://ria.ru/20250611/ssha-2022146598.html

Телеканал ABC не продлит контракт с журналистом, раскритиковавшим Белый дом

Телеканал ABC не продлит контракт с журналистом, раскритиковавшим Белый дом - РИА Новости, 11.06.2025

Телеканал ABC не продлит контракт с журналистом, раскритиковавшим Белый дом

Американский телеканал ABC сообщил о решении не продлевать контракт со своим корреспондентом Терри Мораном, который ранее раскритиковал Белый дом в соцсетях. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T02:13:00+03:00

2025-06-11T02:13:00+03:00

2025-06-11T02:13:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский телеканал ABC сообщил о решении не продлевать контракт со своим корреспондентом Терри Мораном, который ранее раскритиковал Белый дом в соцсетях. На прошлой неделе Моран разместил в соцсети X пост, в котором он назвал президента США Дональда Трампа и заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера "ненавистниками мирового уровня". Пост был впоследствии удален. Миллер в ответ назвал высказывание журналиста "истеричным припадком". "Наш контракт с Терри Мораном подходит к концу, и на основании его недавнего поста, который являлся явным нарушением политики ABC, мы приняли решение не продлевать его", - говорится в заявлении телеканала, поступившем в распоряжение портала Axios. В заявлении ABC указывается, что телеканала требует от всех своих журналистов соблюдения "высочайших стандартов объективности". В начале недели газета New York Times со ссылкой на заявление канала сообщила, что ABC отстранил Морана за критику Белого дома в соцсетях в ожидании дальнейшей проверки. Моран 29 апреля брал интервью у Трампа по случаю первых 100 дней второго президентского срока. Тогда президенту не понравились некоторые из вопросов. В разгар интервью американский лидер заявил Морану, что выбрал его, потому что, "честно говоря, я никогда о тебе не слышал", а также назвал возможность взять у него интервью "прорывом" для журналистской карьеры. В 2024 году канал ABC, принадлежащий корпорации "Дисней", согласился выплатить Трампу 16 миллионов долларов за урегулирование иска. Претензии Трампа были вызваны высказываниями другого ведущего канала.

https://ria.ru/20250609/telekanal-2021693718.html

https://ria.ru/20250416/smi-2011592241.html

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в мире, сша, дональд трамп, стивен миллер