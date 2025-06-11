https://ria.ru/20250611/sroki--2022163268.html

В Кузбассе осудили мужчину и женщину за организацию незаконной миграции

В Кузбассе осудили мужчину и женщину за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 11.06.2025

В Кузбассе осудили мужчину и женщину за организацию незаконной миграции

Бывшая сотрудница регионального центра тестирования иностранцев в Кузбассе и ее соучастник получили условные сроки за организацию незаконной миграции, сообщает... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:23:00+03:00

2025-06-11T08:23:00+03:00

2025-06-11T08:23:00+03:00

россия

кемеровская область

закавказье

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

КЕМЕРОВО, 11 июн – РИА Новости. Бывшая сотрудница регионального центра тестирования иностранцев в Кузбассе и ее соучастник получили условные сроки за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области. Сотрудники УФСБ по Кемеровской области пресекли противоправную деятельность жительницы Кемеровской области и выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона, причастных к организации незаконного пребывания иностранных граждан в России. "Бывшая сотрудница регионального центра тестирования граждан зарубежных стран одного из образовательных учреждений …с ноября по декабрь 2023 года, вступив в преступный сговор с иностранным гражданином, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан стран Закавказья и Центрально-Азиатского региона. Действуя совместно с другой сотрудницей образовательного учреждения, указанные лица обеспечили фиктивное проведение комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при отсутствии у иностранных граждан минимального уровня знаний, необходимого для успешной сдачи экзамена", – сообщили в пресс-службе УФСБ. Отмечается, что это позволило получить иностранцам сертификаты, на основании которых им были выданы патенты, позволяющие фактически незаконно находиться в России. На основании собранных УФСБ по Кемеровской области материалов оперативно-розыскной деятельности СУ СК по региону было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. "а", п. "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. "Ленинским районным судом города Кемерово бывшей сотруднице регионального центра тестирования граждан зарубежных стран назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года, иностранному гражданину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года", – говорится в сообщении. Ранее СУ СК региона сообщал, что в отношении третьей фигурантки, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, был вынесен обвинительный приговор. Женщина получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022160593.html

https://ria.ru/20250610/vuz-2022042135.html

россия

кемеровская область

закавказье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кемеровская область, закавказье, следственный комитет россии (ск рф), общество