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В Кузбассе осудили мужчину и женщину за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 11.06.2025
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08:23 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/sroki--2022163268.html
В Кузбассе осудили мужчину и женщину за организацию незаконной миграции
В Кузбассе осудили мужчину и женщину за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 11.06.2025
В Кузбассе осудили мужчину и женщину за организацию незаконной миграции
Бывшая сотрудница регионального центра тестирования иностранцев в Кузбассе и ее соучастник получили условные сроки за организацию незаконной миграции, сообщает... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:23:00+03:00
2025-06-11T08:23:00+03:00
россия
кемеровская область
закавказье
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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КЕМЕРОВО, 11 июн – РИА Новости. Бывшая сотрудница регионального центра тестирования иностранцев в Кузбассе и ее соучастник получили условные сроки за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области. Сотрудники УФСБ по Кемеровской области пресекли противоправную деятельность жительницы Кемеровской области и выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона, причастных к организации незаконного пребывания иностранных граждан в России. "Бывшая сотрудница регионального центра тестирования граждан зарубежных стран одного из образовательных учреждений …с ноября по декабрь 2023 года, вступив в преступный сговор с иностранным гражданином, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан стран Закавказья и Центрально-Азиатского региона. Действуя совместно с другой сотрудницей образовательного учреждения, указанные лица обеспечили фиктивное проведение комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при отсутствии у иностранных граждан минимального уровня знаний, необходимого для успешной сдачи экзамена", – сообщили в пресс-службе УФСБ. Отмечается, что это позволило получить иностранцам сертификаты, на основании которых им были выданы патенты, позволяющие фактически незаконно находиться в России. На основании собранных УФСБ по Кемеровской области материалов оперативно-розыскной деятельности СУ СК по региону было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. "а", п. "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. "Ленинским районным судом города Кемерово бывшей сотруднице регионального центра тестирования граждан зарубежных стран назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года, иностранному гражданину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года", – говорится в сообщении. Ранее СУ СК региона сообщал, что в отношении третьей фигурантки, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, был вынесен обвинительный приговор. Женщина получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022160593.html
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россия
кемеровская область
закавказье
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россия, кемеровская область, закавказье, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Кемеровская область, Закавказье, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Кузбассе осудили мужчину и женщину за организацию незаконной миграции

В Кузбассе 2 человека получили условные сроки за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 11 июн – РИА Новости. Бывшая сотрудница регионального центра тестирования иностранцев в Кузбассе и ее соучастник получили условные сроки за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
Сотрудники УФСБ по Кемеровской области пресекли противоправную деятельность жительницы Кемеровской области и выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона, причастных к организации незаконного пребывания иностранных граждан в России.
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"Бывшая сотрудница регионального центра тестирования граждан зарубежных стран одного из образовательных учреждений …с ноября по декабрь 2023 года, вступив в преступный сговор с иностранным гражданином, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан стран Закавказья и Центрально-Азиатского региона. Действуя совместно с другой сотрудницей образовательного учреждения, указанные лица обеспечили фиктивное проведение комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при отсутствии у иностранных граждан минимального уровня знаний, необходимого для успешной сдачи экзамена", – сообщили в пресс-службе УФСБ.
Отмечается, что это позволило получить иностранцам сертификаты, на основании которых им были выданы патенты, позволяющие фактически незаконно находиться в России.
На основании собранных УФСБ по Кемеровской области материалов оперативно-розыскной деятельности СУ СК по региону было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. "а", п. "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.
"Ленинским районным судом города Кемерово бывшей сотруднице регионального центра тестирования граждан зарубежных стран назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года, иностранному гражданину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года", – говорится в сообщении.
Ранее СУ СК региона сообщал, что в отношении третьей фигурантки, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, был вынесен обвинительный приговор. Женщина получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор вступил в законную силу.
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РоссияКемеровская областьЗакавказьеСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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