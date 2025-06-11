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Россия сохранила третье место среди поставщиков СПГ в Испанию - РИА Новости, 11.06.2025
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16:28 11.06.2025 (обновлено: 16:29 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/spg-2022294017.html
Россия сохранила третье место среди поставщиков СПГ в Испанию
Россия сохранила третье место среди поставщиков СПГ в Испанию - РИА Новости, 11.06.2025
Россия сохранила третье место среди поставщиков СПГ в Испанию
Россия заняла третье место среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в мае, обеспечив 18% от общего объема импорта, следует из... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:28:00+03:00
2025-06-11T16:29:00+03:00
экономика
испания
россия
сша
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МАДРИД, 11 июн – РИА Новости. Россия заняла третье место среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в мае, обеспечив 18% от общего объема импорта, следует из распространенных данных испанской энергетической компании Enagas. Так, Россия в последний весенний месяц экспортировала в Испанию 521,8 миллиона кубометров СПГ, таким образом, страна удерживает третье место с начала этого года. Лидером поставок в четвертый раз с начала года стали США, которые поставили в мае в Испанию 872 миллиона кубометров, что составляет 30% от общего объема. Второе место занял Алжир, поставив 767,8 миллиона кубометров (26,6%) в королевство. Так, США могут вновь стать главным поставщиком газа в Испанию по итогам 2025 года, как это уже произошло в 2022-м, когда американские объемы впервые обогнали традиционного лидера продаж — Алжир. В январе Enagas сообщала, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта. Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
https://ria.ru/20250611/evropa-2022038053.html
https://ria.ru/20250609/gaz-2021326427.html
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экономика, испания, россия, сша, юрий клименко
Экономика, Испания, Россия, США, Юрий Клименко
Россия сохранила третье место среди поставщиков СПГ в Испанию

Enagas: Россия в мае сохранила третье место среди поставщиков СПГ в Испанию

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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МАДРИД, 11 июн – РИА Новости. Россия заняла третье место среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в мае, обеспечив 18% от общего объема импорта, следует из распространенных данных испанской энергетической компании Enagas.
Так, Россия в последний весенний месяц экспортировала в Испанию 521,8 миллиона кубометров СПГ, таким образом, страна удерживает третье место с начала этого года. Лидером поставок в четвертый раз с начала года стали США, которые поставили в мае в Испанию 872 миллиона кубометров, что составляет 30% от общего объема. Второе место занял Алжир, поставив 767,8 миллиона кубометров (26,6%) в королевство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Так, США могут вновь стать главным поставщиком газа в Испанию по итогам 2025 года, как это уже произошло в 2022-м, когда американские объемы впервые обогнали традиционного лидера продаж — Алжир.
В январе Enagas сообщала, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта.
Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
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