Россия сохранила третье место среди поставщиков СПГ в Испанию
Enagas: Россия в мае сохранила третье место среди поставщиков СПГ в Испанию
© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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МАДРИД, 11 июн – РИА Новости. Россия заняла третье место среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в мае, обеспечив 18% от общего объема импорта, следует из распространенных данных испанской энергетической компании Enagas.
Так, Россия в последний весенний месяц экспортировала в Испанию 521,8 миллиона кубометров СПГ, таким образом, страна удерживает третье место с начала этого года. Лидером поставок в четвертый раз с начала года стали США, которые поставили в мае в Испанию 872 миллиона кубометров, что составляет 30% от общего объема. Второе место занял Алжир, поставив 767,8 миллиона кубометров (26,6%) в королевство.
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Так, США могут вновь стать главным поставщиком газа в Испанию по итогам 2025 года, как это уже произошло в 2022-м, когда американские объемы впервые обогнали традиционного лидера продаж — Алжир.
В январе Enagas сообщала, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта.
Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.