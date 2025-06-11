https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022218547.html

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025

ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:48:00+03:00

2025-06-11T12:48:00+03:00

2025-06-11T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Никольское, Велетенское Херсонской области. Уничтожено до 70 военнослужащих, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

сша, украина, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность