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ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:48:00+03:00
2025-06-11T12:48:00+03:00
2025-06-11T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Никольское, Велетенское Херсонской области. Уничтожено до 70 военнослужащих, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, украина, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
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ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 70 боевиков и 2 гаубицы М777 в зоне действий "Днепра" за сутки