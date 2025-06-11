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ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022218547.html
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:48:00+03:00
2025-06-11T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Никольское, Велетенское Херсонской области. Уничтожено до 70 военнослужащих, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, украина, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 70 боевиков и 2 гаубицы М777 в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Никольское, Велетенское Херсонской области. Уничтожено до 70 военнослужащих, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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