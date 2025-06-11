https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022158869.html
Снайперы получают по 50 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА "Баба Яга"
Снайперы получают по 50 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА "Баба Яга" - РИА Новости, 11.06.2025
Снайперы получают по 50 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА "Баба Яга"
Российские бойцы снайперских подразделений получают по 50 тысяч рублей за каждый сбитый крупный беспилотник ВСУ типа "Баба Яга" или "Вампир", рассказал РИА... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T07:09:00+03:00
2025-06-11T07:09:00+03:00
2025-06-11T07:09:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Российские бойцы снайперских подразделений получают по 50 тысяч рублей за каждый сбитый крупный беспилотник ВСУ типа "Баба Яга" или "Вампир", рассказал РИА Новости командир снайперской роты РФ с позывным "Амур". "За нее ("Бабу Ягу" – ред.) дают (вознаграждение – ред.) в размере 50 тысяч рублей", - сказал "Амур". По словам командира, его бойцам за май удалось сбить по меньшей мере три крупных дрона. "Если брать май, около трех-четырех мы уничтожили, точнее цифру пока не скажу", - добавил он. По словам "Амура", мелкие дроны-камикадзе удается сбивать каждый день из снайперских винтовок и автоматического оружия. "Их очень много летает, поэтому результатов тоже очень много: 2-3 FPV-дрона за ночь сбивает одна снайперская пара, которая работает на каком-то определенном участке фронта", - отметил он. При этом военнослужащий отметил, что поражение дрона из снайперской винтовки не всегда удается заснять на видео.
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022156993.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Снайперы получают по 50 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА "Баба Яга"
Снайперы получают по 50 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА "Баба Яга" и "Вампир"
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Российские бойцы снайперских подразделений получают по 50 тысяч рублей за каждый сбитый крупный беспилотник ВСУ типа "Баба Яга" или "Вампир", рассказал РИА Новости командир снайперской роты РФ с позывным "Амур".
"За нее ("Бабу Ягу" – ред.) дают (вознаграждение – ред.) в размере 50 тысяч рублей", - сказал "Амур".
По словам командира, его бойцам за май удалось сбить по меньшей мере три крупных дрона.
"Если брать май, около трех-четырех мы уничтожили, точнее цифру пока не скажу", - добавил он.
По словам "Амура", мелкие дроны-камикадзе удается сбивать каждый день из снайперских винтовок и автоматического оружия.
"Их очень много летает, поэтому результатов тоже очень много: 2-3 FPV-дрона за ночь сбивает одна снайперская пара, которая работает на каком-то определенном участке фронта", - отметил он.
При этом военнослужащий отметил, что поражение дрона из снайперской винтовки не всегда удается заснять на видео.