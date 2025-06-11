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Командир рассказал о разгроме подразделения ВСУ "Вавилон" - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022153357.html
Командир рассказал о разгроме подразделения ВСУ "Вавилон"
Командир рассказал о разгроме подразделения ВСУ "Вавилон" - РИА Новости, 11.06.2025
Командир рассказал о разгроме подразделения ВСУ "Вавилон"
Командир БПЛА "Дальневосточные ветра" группировки войск "Восток" рассказал, как российские бойцы разгромили подразделение украинских националистов "Вавилон" на... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:12:00+03:00
2025-06-11T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА 11 июн - РИА Новости. Командир БПЛА "Дальневосточные ветра" группировки войск "Восток" рассказал, как российские бойцы разгромили подразделение украинских националистов "Вавилон" на Южно-Донецком направлении, рассказал командир подразделения. "Вавилон — это подразделение, которое сопротивлялось нам, оказывало помощь пехотным подразделениям противника, но существовало оно недолго, так как мы оказали ему большое сопротивление и приземлили его. На данный момент этого подразделения уже не существует, так как у него не осталось личного состава, технологий и дронов", — сказал он в видео Минобороны РФ. В ходе воздушного боя российские бойцы успешно сбивали разведывательные, ударные, а также гексакоптерные беспилотные летательные аппараты типа "Баба-Яга". Выводили из строя пункты управления, точки запуска и ретрансляторы беспилотников ВСУ, с помощью сбросов поражали боевую технику и личный состав противника. Кроме того, в развалинах российские военнослужащие обнаружили трофейный флаг подразделения "Вавилон".
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022153243.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Командир рассказал о разгроме подразделения ВСУ "Вавилон"

Командир "Дальневосточных Ветров" рассказал о разгроме группировки ВСУ "Вавилон"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА 11 июн - РИА Новости. Командир БПЛА "Дальневосточные ветра" группировки войск "Восток" рассказал, как российские бойцы разгромили подразделение украинских националистов "Вавилон" на Южно-Донецком направлении, рассказал командир подразделения.
"Вавилон — это подразделение, которое сопротивлялось нам, оказывало помощь пехотным подразделениям противника, но существовало оно недолго, так как мы оказали ему большое сопротивление и приземлили его. На данный момент этого подразделения уже не существует, так как у него не осталось личного состава, технологий и дронов", — сказал он в видео Минобороны РФ.
В ходе воздушного боя российские бойцы успешно сбивали разведывательные, ударные, а также гексакоптерные беспилотные летательные аппараты типа "Баба-Яга". Выводили из строя пункты управления, точки запуска и ретрансляторы беспилотников ВСУ, с помощью сбросов поражали боевую технику и личный состав противника. Кроме того, в развалинах российские военнослужащие обнаружили трофейный флаг подразделения "Вавилон".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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