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Операторы БПЛА "Центра" уничтожили укрепления ВСУ под Красноармейском
Операторы БПЛА "Центра" уничтожили укрепления ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 11.06.2025
Операторы БПЛА "Центра" уничтожили укрепления ВСУ под Красноармейском
Расчёты FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили замаскированные укрепления ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:09:00+03:00
2025-06-11T05:09:00+03:00
2025-06-11T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили замаскированные укрепления ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчётов оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" ударами по блиндажам и укреплениям ВСУ вытеснили противника с боевых позиций, обеспечив продвижение штурмовых групп на подступах к Красноармейску", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что точечные удары по блиндажам и огневым точкам ВСУ позволили дезорганизовать оборону и создать условия для продвижения штурмовых групп. Особую эффективность продемонстрировали атаки по углублённым блиндажам в лесополосах, где противник создал многоуровневую систему обороны.
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022153114.html
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красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы БПЛА "Центра" уничтожили укрепления ВСУ под Красноармейском
Минобороны: операторы БПЛА уничтожили укрепления ВСУ под Красноармейском