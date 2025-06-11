https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022153243.html

Операторы БПЛА "Центра" уничтожили укрепления ВСУ под Красноармейском

Операторы БПЛА "Центра" уничтожили укрепления ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 11.06.2025

Операторы БПЛА "Центра" уничтожили укрепления ВСУ под Красноармейском

Расчёты FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили замаскированные укрепления ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:09:00+03:00

2025-06-11T05:09:00+03:00

2025-06-11T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили замаскированные укрепления ВСУ на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчётов оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" ударами по блиндажам и укреплениям ВСУ вытеснили противника с боевых позиций, обеспечив продвижение штурмовых групп на подступах к Красноармейску", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что точечные удары по блиндажам и огневым точкам ВСУ позволили дезорганизовать оборону и создать условия для продвижения штурмовых групп. Особую эффективность продемонстрировали атаки по углублённым блиндажам в лесополосах, где противник создал многоуровневую систему обороны.

https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022153114.html

красноармейск

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красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)