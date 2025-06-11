https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022153114.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 11.06.2025

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском участке

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:07:00+03:00

2025-06-11T05:07:00+03:00

2025-06-11T05:07:00+03:00

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет РСЗО "Град" 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ на краснолиманском направлении", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе разведки были выявлены несколько лесополос с замаскированными орудиями и укрытиями для военнослужащих ВСУ. Уничтожение одной из таких позиций было доверено экипажу реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". "После пристрелочных выстрелов воздушной разведкой было зафиксировано несколько прямых попаданий непосредственно в сами укрытия для личного состава. Залп оставшимися боеприпасами выполнили по тем же координатам без корректировки. На счету экипажа этой боевой машины уже более сотни различных пораженных целей, в том числе прямые попадания в технику - огнем установки бойцы сожгли два танка ВСУ", - пояснили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250611/raschet-2022152964.html

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