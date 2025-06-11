https://ria.ru/20250611/soglashenie-2022198940.html
Эксперт усомнился в том, что США и КНР подпишут торговую сделку в этом году
Эксперт усомнился в том, что США и КНР подпишут торговую сделку в этом году - РИА Новости, 11.06.2025
Эксперт усомнился в том, что США и КНР подпишут торговую сделку в этом году
Окончательное торговое соглашение между США и Китаем в этом году не будет подписано, что, впрочем, сильно на рынках не отразится, сообщил РИА Новости эксперт... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:43:00+03:00
2025-06-11T11:43:00+03:00
2025-06-11T11:43:00+03:00
экономика
китай
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Окончательное торговое соглашение между США и Китаем в этом году не будет подписано, что, впрочем, сильно на рынках не отразится, сообщил РИА Новости эксперт компании "Эйлер" Беннетт Керр. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. На этой неделе стороны провели переговоры в Лондоне. Прогресс, достигнутый на них, посодействует стабильному развитию торговых отношений двух стран, заявил заместитель министра коммерции КНР, представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган. Вашингтон тоже позитивно оценивает налаживание контактов с Китаем. "США и Китай согласовали предварительный план по снижению напряженности в торговых отношениях между двумя странами. При этом о каких-либо конкретных действиях или договоренностях не сообщается, что, на наш взгляд, практически не отличает новый документ от соглашения, подписанного 12 мая. Полагаем, что в этом году окончательное торговое соглашение между США и Китаем подписано не будет, что, впрочем, не имеет большого значения для рынков", - отмечает Керр. В итоге, прогнозирует он, импортные пошлины США на большинство китайских товаров, скорее всего, останутся на текущем уровне, что приведет к значительному, но не катастрофическому сокращению китайского экспорта в США.
https://ria.ru/20250602/kitay-2020367225.html
https://ria.ru/20250609/tramp-2021898705.html
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экономика, китай, сша, лондон, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Экономика, Китай, США, Лондон, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт усомнился в том, что США и КНР подпишут торговую сделку в этом году
Керр: США и КНР не подпишут окончательное торговое соглашение в этом году
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Окончательное торговое соглашение между США и Китаем в этом году не будет подписано, что, впрочем, сильно на рынках не отразится, сообщил РИА Новости эксперт компании "Эйлер" Беннетт Керр.
Китай
и США
в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп
ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
На этой неделе стороны провели переговоры в Лондоне
. Прогресс, достигнутый на них, посодействует стабильному развитию торговых отношений двух стран, заявил заместитель министра коммерции КНР, представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган. Вашингтон
тоже позитивно оценивает налаживание контактов с Китаем.
"США и Китай согласовали предварительный план по снижению напряженности в торговых отношениях между двумя странами. При этом о каких-либо конкретных действиях или договоренностях не сообщается, что, на наш взгляд, практически не отличает новый документ от соглашения, подписанного 12 мая. Полагаем, что в этом году окончательное торговое соглашение между США и Китаем подписано не будет, что, впрочем, не имеет большого значения для рынков", - отмечает Керр.
В итоге, прогнозирует он, импортные пошлины США на большинство китайских товаров, скорее всего, останутся на текущем уровне, что приведет к значительному, но не катастрофическому сокращению китайского экспорта в США.