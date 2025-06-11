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В Сочи таксиста привлекли к ответственности после конфликта с конкурентами - РИА Новости, 11.06.2025
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17:02 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/sochi-2022306994.html
В Сочи таксиста привлекли к ответственности после конфликта с конкурентами
В Сочи таксиста привлекли к ответственности после конфликта с конкурентами - РИА Новости, 11.06.2025
В Сочи таксиста привлекли к ответственности после конфликта с конкурентами
Полиция на транспорте в аэропорту Сочи привлекла к ответственности таксиста после конфликтной ситуации между конкурентами - частными перевозчиками,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:02:00+03:00
2025-06-11T17:02:00+03:00
происшествия
сочи
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Полиция на транспорте в аэропорту Сочи привлекла к ответственности таксиста после конфликтной ситуации между конкурентами - частными перевозчиками, административное производство передано в суд, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО. "Правонарушителя на привокзальной площади в аэропорту Сочи привлекли к административной ответственности. Он нарушал общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью. Возбуждено административное производство по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Материал направлен в Адлерский районный суд", - говорится в сообщении ведомства. Транспортные полицейские выяснили, что между двумя мужчинами, занимающимися пассажироперевозками, произошел конфликт. Уточняется, что один из них препятствовал посадке пассажиров в такси конкурента. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что пассажиры с детьми не смогли уехать на заранее забронированном трансфере: на водителя на территории парковки аэропорта Сочи напали другие работники служб такси.
https://ria.ru/20250530/alkotaksi-2020026514.html
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происшествия, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сочи, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Сочи таксиста привлекли к ответственности после конфликта с конкурентами

Полиция в Сочи привлекла к ответственности таксиста после конфликта в аэропорту

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Полиция на транспорте в аэропорту Сочи привлекла к ответственности таксиста после конфликтной ситуации между конкурентами - частными перевозчиками, административное производство передано в суд, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.
"Правонарушителя на привокзальной площади в аэропорту Сочи привлекли к административной ответственности. Он нарушал общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью. Возбуждено административное производство по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Материал направлен в Адлерский районный суд", - говорится в сообщении ведомства.
Транспортные полицейские выяснили, что между двумя мужчинами, занимающимися пассажироперевозками, произошел конфликт. Уточняется, что один из них препятствовал посадке пассажиров в такси конкурента. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что пассажиры с детьми не смогли уехать на заранее забронированном трансфере: на водителя на территории парковки аэропорта Сочи напали другие работники служб такси.
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