https://ria.ru/20250611/sochi-2022306994.html
В Сочи таксиста привлекли к ответственности после конфликта с конкурентами
В Сочи таксиста привлекли к ответственности после конфликта с конкурентами - РИА Новости, 11.06.2025
В Сочи таксиста привлекли к ответственности после конфликта с конкурентами
Полиция на транспорте в аэропорту Сочи привлекла к ответственности таксиста после конфликтной ситуации между конкурентами - частными перевозчиками,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:02:00+03:00
2025-06-11T17:02:00+03:00
2025-06-11T17:02:00+03:00
происшествия
сочи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39785/57/397855751_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_a1cc074222b3ce0b09485923199f881b.jpg
СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Полиция на транспорте в аэропорту Сочи привлекла к ответственности таксиста после конфликтной ситуации между конкурентами - частными перевозчиками, административное производство передано в суд, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО. "Правонарушителя на привокзальной площади в аэропорту Сочи привлекли к административной ответственности. Он нарушал общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью. Возбуждено административное производство по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Материал направлен в Адлерский районный суд", - говорится в сообщении ведомства. Транспортные полицейские выяснили, что между двумя мужчинами, занимающимися пассажироперевозками, произошел конфликт. Уточняется, что один из них препятствовал посадке пассажиров в такси конкурента. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что пассажиры с детьми не смогли уехать на заранее забронированном трансфере: на водителя на территории парковки аэропорта Сочи напали другие работники служб такси.
https://ria.ru/20250530/alkotaksi-2020026514.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39785/57/397855751_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_af5cc4dc70457c7b17dbd65eed0135ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Сочи, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Сочи таксиста привлекли к ответственности после конфликта с конкурентами
Полиция в Сочи привлекла к ответственности таксиста после конфликта в аэропорту