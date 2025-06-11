https://ria.ru/20250611/sochi-2022306994.html

В Сочи таксиста привлекли к ответственности после конфликта с конкурентами

В Сочи таксиста привлекли к ответственности после конфликта с конкурентами - РИА Новости, 11.06.2025

В Сочи таксиста привлекли к ответственности после конфликта с конкурентами

Полиция на транспорте в аэропорту Сочи привлекла к ответственности таксиста после конфликтной ситуации между конкурентами - частными перевозчиками,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:02:00+03:00

2025-06-11T17:02:00+03:00

2025-06-11T17:02:00+03:00

происшествия

сочи

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39785/57/397855751_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_a1cc074222b3ce0b09485923199f881b.jpg

СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Полиция на транспорте в аэропорту Сочи привлекла к ответственности таксиста после конфликтной ситуации между конкурентами - частными перевозчиками, административное производство передано в суд, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО. "Правонарушителя на привокзальной площади в аэропорту Сочи привлекли к административной ответственности. Он нарушал общественный порядок, выражаясь грубой нецензурной бранью. Возбуждено административное производство по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Материал направлен в Адлерский районный суд", - говорится в сообщении ведомства. Транспортные полицейские выяснили, что между двумя мужчинами, занимающимися пассажироперевозками, произошел конфликт. Уточняется, что один из них препятствовал посадке пассажиров в такси конкурента. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что пассажиры с детьми не смогли уехать на заранее забронированном трансфере: на водителя на территории парковки аэропорта Сочи напали другие работники служб такси.

https://ria.ru/20250530/alkotaksi-2020026514.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии)