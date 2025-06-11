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Atlantic: размещение Нацгвардии в Лос-Анджелесе ухудшит их боеготовность

Atlantic: размещение Нацгвардии в Лос-Анджелесе ухудшит их боеготовность - РИА Новости, 11.06.2025

Atlantic: размещение Нацгвардии в Лос-Анджелесе ухудшит их боеготовность

Развертывание властями США сил Национальной гвардии в Лос-Анджелесе может негативно сказаться на их боеготовности, пишет журнал Atlantic со ссылкой на... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:11:00+03:00

2025-06-11T13:11:00+03:00

2025-06-11T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Развертывание властями США сил Национальной гвардии в Лос-Анджелесе может негативно сказаться на их боеготовности, пишет журнал Atlantic со ссылкой на генерал-майора в отставке Рэнди Мэннера, который занимал должность исполняющего обязанности заместителя начальника Бюро национальной гвардии при администрации экс-президента США Барака Обамы. По его словам, передача калифорнийских сил Национальной гвардии под контроль президента, затрудняет выполнение ими плановых учений или тренировок. "По сути риск не оправдывает задействование этих сил, и оно негативно скажется на готовности", - приводит издание словам Мэннера. Ранее портал Axios писал, что Трамп уже нарушил многолетнюю практику, федерально подчиняя национальную гвардию Калифорнии без согласия властей штата. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

https://ria.ru/20250611/protesty-2022165021.html

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Массовые протесты в Лос-Анджелесе Массовые протесты в Лос-Анджелесе 2025-06-11T13:11 true PT3M55S

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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, протесты в калифорнии