Atlantic: размещение Нацгвардии в Лос-Анджелесе ухудшит их боеготовность
Atlantic: развертывание сил Нацгвардии в Лос-Анджелесе ухудшит их боеготовность
Акция протеста в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Развертывание властями США сил Национальной гвардии в Лос-Анджелесе может негативно сказаться на их боеготовности, пишет журнал Atlantic со ссылкой на генерал-майора в отставке Рэнди Мэннера, который занимал должность исполняющего обязанности заместителя начальника Бюро национальной гвардии при администрации экс-президента США Барака Обамы.
По его словам, передача калифорнийских сил Национальной гвардии под контроль президента, затрудняет выполнение ими плановых учений или тренировок.
"По сути риск не оправдывает задействование этих сил, и оно негативно скажется на готовности", - приводит издание словам Мэннера.
Ранее портал Axios писал, что Трамп уже нарушил многолетнюю практику, федерально подчиняя национальную гвардию Калифорнии без согласия властей штата.
© AP Photo / Eric ThayerАкция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния
© AP Photo / Eric Thayer
Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.