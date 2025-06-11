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Слуцкий отправил письмо в бундестаг с призывом к немецким депутатам

Слуцкий отправил письмо в бундестаг с призывом к немецким депутатам - РИА Новости, 11.06.2025

Слуцкий отправил письмо в бундестаг с призывом к немецким депутатам

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что направил письмо председателю комитета по иностранным делам... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:43:00+03:00

2025-06-11T19:43:00+03:00

2025-06-11T19:43:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что направил письмо председателю комитета по иностранным делам бундестага, в котором призвал немецких депутатов осознать последствия деструктивного курса правительства ФРГ на разрушение отношений с Россией. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду направил председателю бундестага Юлии Клёкнер документальные свидетельства преступлений Киева против мирного населения. Ранее Володин в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, заявив, что на Украине "нет фашизма". "Со своей стороны направил письмо председателю комитета по иностранным делам бундестага Армину Лашету, где призвал германских депутатов осознать в полной мере последствия деструктивного курса правительства ФРГ на разрушение отношений с Россией и поддержку узурпировавшего власть террористического режима на Украине", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что ответ Володина обязательно будет распространен среди парламентариев стран мира, чтобы те знали, "кто остается на стороне исторической правды, а кто готов столкнуть планету в пропасть катастрофы из-за желания реванша". По словам Слуцкого, председатель бундестага в "резкой и хамской манере" ответила на обращение Володина, заявив о якобы угрозах в адрес германских парламентариев. "Государственная дума никому не угрожает и никого не запугивает. И это еще раз объяснил г-же Клекнер Вячеслав Викторович. В таком же публичном ответе с его стороны подробно приводится вся аргументация – четко и конструктивно, "укладывая на лопатки" все русофобские эскапады спикера нижней палаты германского парламента", - добавил депутат ГД.

https://ria.ru/20250611/volodin-2022302071.html

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в мире, германия, россия, киев, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, госдума рф, лдпр, вторая мировая война (1939-1945)