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"Не могу передать". В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 11.06.2025 (обновлено: 16:42 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/skorokhod-2022194144.html
"Не могу передать". В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области
"Не могу передать". В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области - РИА Новости, 11.06.2025
"Не могу передать". В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области
ВСУ столкнулись с серьезными проблемами в некоторых областях, включая Сумскую, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Там (в Сумской области. — Прим... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:23:00+03:00
2025-06-11T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
верховная рада украины
россия
украина
сумская область
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами в некоторых областях, включая Сумскую, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Там (в Сумской области. — Прим. ред) настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Езжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших", — сказала она в интервью YouTube-каналу Politeka Online. По словам депутата, по всей линии фронта положение у ВСУ очень плохое. Накануне разведчик с позывным Цыпа заявил, что десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады расширяют буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше села Беловоды в Сумской области. Он отметил, что это делается для того, чтобы обезопасить мирных жителей от постоянных атак с украинской стороны.
https://ria.ru/20250611/bouz-2022164212.html
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в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины, россия, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Россия, Украина, Сумская область
"Не могу передать". В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области

Депутат Рады Скороход: Сумская область сдается невероятными темпами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника в Сумской области
Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами в некоторых областях, включая Сумскую, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Там (в Сумской области. — Прим. ред) настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Езжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших", — сказала она в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
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По словам депутата, по всей линии фронта положение у ВСУ очень плохое.
Накануне разведчик с позывным Цыпа заявил, что десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады расширяют буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше села Беловоды в Сумской области.
Он отметил, что это делается для того, чтобы обезопасить мирных жителей от постоянных атак с украинской стороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаСумская область
 
 
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