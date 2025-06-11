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"Не могу передать". В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области
"Не могу передать". В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области - РИА Новости, 11.06.2025
"Не могу передать". В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области
ВСУ столкнулись с серьезными проблемами в некоторых областях, включая Сумскую, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Там (в Сумской области. — Прим... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:23:00+03:00
2025-06-11T11:23:00+03:00
2025-06-11T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами в некоторых областях, включая Сумскую, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Там (в Сумской области. — Прим. ред) настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Езжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших", — сказала она в интервью YouTube-каналу Politeka Online. По словам депутата, по всей линии фронта положение у ВСУ очень плохое. Накануне разведчик с позывным Цыпа заявил, что десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады расширяют буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше села Беловоды в Сумской области. Он отметил, что это делается для того, чтобы обезопасить мирных жителей от постоянных атак с украинской стороны.
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"Не могу передать". В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области
Депутат Рады Скороход: Сумская область сдается невероятными темпами