https://ria.ru/20250611/skorokhod-2022194144.html

"Не могу передать". В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области

"Не могу передать". В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области - РИА Новости, 11.06.2025

"Не могу передать". В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области

ВСУ столкнулись с серьезными проблемами в некоторых областях, включая Сумскую, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Там (в Сумской области. — Прим... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:23:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами в некоторых областях, включая Сумскую, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Там (в Сумской области. — Прим. ред) настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Езжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших", — сказала она в интервью YouTube-каналу Politeka Online. По словам депутата, по всей линии фронта положение у ВСУ очень плохое. Накануне разведчик с позывным Цыпа заявил, что десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады расширяют буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше села Беловоды в Сумской области. Он отметил, что это делается для того, чтобы обезопасить мирных жителей от постоянных атак с украинской стороны.

https://ria.ru/20250611/bouz-2022164212.html

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в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины, россия, украина, сумская область