СК проверит многоженца Сухова после заявления его дочери о домогательствах
СК начал проверку многоженца Сухова после заявления его дочери о домогательствах
© Фото предоставлено Иваном СуховымИван Сухов во время путешествия на Кавказ
© Фото предоставлено Иваном Суховым
Иван Сухов во время путешествия на Кавказ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку в отношении многоженца Ивана Сухова после публичного заявления его дочери о домогательствах со стороны отца, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.
"Девятого июня в эфире программы "Пусть говорят" прозвучали обвинения в адрес Ивана Сухова со стороны его старшей дочери. С ее слов, речь идет о совершённых Суховым действиях сексуального характера в отношении его несовершеннолетних дочерей. Несмотря на данное публичное заявление о преступлении, официальное обращение в правоохранительные органы с её стороны на сегодняшний день отсутствует. Тем не менее, Следственный комитет начал проверку по фактам, изложенным в эфире. Ожидаю официальной информации от ведомства", - рассказала Ярославская.
В декабре Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. Ярославская тогда отмечала, что находится на связи с семьей. Последний раз Сухов обращался к ней с просьбой помочь подобрать хорошие самоучители по программированию для его детей. Этот запрос был передан в министерство цифрового развития, где поддержали инициативу, предоставив комплект учебных материалов для ребят.