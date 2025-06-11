https://ria.ru/20250611/sk-2022235330.html

СК проверит многоженца Сухова после заявления его дочери о домогательствах

СК проверит многоженца Сухова после заявления его дочери о домогательствах - РИА Новости, 11.06.2025

СК проверит многоженца Сухова после заявления его дочери о домогательствах

Следственный комитет начал проверку в отношении многоженца Ивана Сухова после публичного заявления его дочери о домогательствах со стороны отца, сообщила... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:52:00+03:00

2025-06-11T13:52:00+03:00

2025-06-11T14:09:00+03:00

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ольга ярославская

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку в отношении многоженца Ивана Сухова после публичного заявления его дочери о домогательствах со стороны отца, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале. "Девятого июня в эфире программы "Пусть говорят" прозвучали обвинения в адрес Ивана Сухова со стороны его старшей дочери. С ее слов, речь идет о совершённых Суховым действиях сексуального характера в отношении его несовершеннолетних дочерей. Несмотря на данное публичное заявление о преступлении, официальное обращение в правоохранительные органы с её стороны на сегодняшний день отсутствует. Тем не менее, Следственный комитет начал проверку по фактам, изложенным в эфире. Ожидаю официальной информации от ведомства", - рассказала Ярославская. В декабре Сухов дал интервью одной из российских журналисток, в котором рассказал о том, что имеет три жены и 14 детей, с которыми проживает в трехкомнатной квартире в Москве. На интервью Сухов утверждал, что достаточно зарабатывает и обеспечивает всех членов семьи. Ярославская тогда отмечала, что находится на связи с семьей. Последний раз Сухов обращался к ней с просьбой помочь подобрать хорошие самоучители по программированию для его детей. Этот запрос был передан в министерство цифрового развития, где поддержали инициативу, предоставив комплект учебных материалов для ребят.

https://ria.ru/20250530/prigovor-2020080282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ольга ярославская