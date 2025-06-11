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СК расследует ранение жителя Курской области после прицельной атаки БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025
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13:18 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/sk-2022227783.html
СК расследует ранение жителя Курской области после прицельной атаки БПЛА
СК расследует ранение жителя Курской области после прицельной атаки БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025
СК расследует ранение жителя Курской области после прицельной атаки БПЛА
Расследуются обстоятельства ранения мирного жителя в Курской области, полученного в результате прицельной атаки FPV-дрона, запущенного украинскими боевикам,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:18:00+03:00
2025-06-11T13:18:00+03:00
происшествия
курская область
россия
беловский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Расследуются обстоятельства ранения мирного жителя в Курской области, полученного в результате прицельной атаки FPV-дрона, запущенного украинскими боевикам, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства. "Устанавливаются обстоятельства ранения мирного жителя в результате прицельной атаки украинских боевиков в Беловском районе Курской области. В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) военные следователи устанавливают обстоятельства очередного преступления украинских военнослужащих в Курской области", - сказала Петренко. По данным следствия, 6 июня 2025 года в вечернее время боевики ВФУ, используя FPV-дрон, совершили прицельную атаку на гражданский автомобиль в районе села Щеголёк Беловского района Курской области. Вследствие этого пострадал мужчина. В ходе допроса он рассказал следователям, что ехал на машине домой с работы. Во время движения машину атаковал дрон. Пострадавшему удалось доехать на поврежденном автомобиле до своего дома, после чего он был доставлен в больницу. Кроме того, мужчина рассказал, что в этот же день ранним утром по пути на работу за ним следовал еще один дрон, от которого ему удалось уехать. Петренко подчеркнула, что военными следователями зафиксированы повреждения автомобиля, назначены судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью и размера ущерба. "Следствием устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям", - добавила она.
https://ria.ru/20250608/fpv-dron-2021622310.html
курская область
россия
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происшествия, курская область, россия, беловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Беловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует ранение жителя Курской области после прицельной атаки БПЛА

СК расследует обстоятельства ранения жителя Курской области при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Расследуются обстоятельства ранения мирного жителя в Курской области, полученного в результате прицельной атаки FPV-дрона, запущенного украинскими боевикам, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
"Устанавливаются обстоятельства ранения мирного жителя в результате прицельной атаки украинских боевиков в Беловском районе Курской области. В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) военные следователи устанавливают обстоятельства очередного преступления украинских военнослужащих в Курской области", - сказала Петренко.
По данным следствия, 6 июня 2025 года в вечернее время боевики ВФУ, используя FPV-дрон, совершили прицельную атаку на гражданский автомобиль в районе села Щеголёк Беловского района Курской области. Вследствие этого пострадал мужчина. В ходе допроса он рассказал следователям, что ехал на машине домой с работы. Во время движения машину атаковал дрон. Пострадавшему удалось доехать на поврежденном автомобиле до своего дома, после чего он был доставлен в больницу.
Кроме того, мужчина рассказал, что в этот же день ранним утром по пути на работу за ним следовал еще один дрон, от которого ему удалось уехать.
Петренко подчеркнула, что военными следователями зафиксированы повреждения автомобиля, назначены судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью и размера ущерба.
"Следствием устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям", - добавила она.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
СК расследует ранение мирного жителя в Курской области при атаке дрона
8 июня, 13:17
 
ПроисшествияКурская областьРоссияБеловский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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