https://ria.ru/20250611/sk-2022182659.html

Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить

Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить - РИА Новости, 11.06.2025

Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить

Командир вертолета Ми-8МТВ1 в Томской области пойдет под суд за то, что допустил разворот воздушного судна, который привел к травмированию трех человек,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:39:00+03:00

2025-06-11T10:39:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Командир вертолета Ми-8МТВ1 в Томской области пойдет под суд за то, что допустил разворот воздушного судна, который привел к травмированию трех человек, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении командира воздушного суда, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 8 ноября 2024 года на посадочной площадке месторождения Урманское в Парабельном районе Томской области командир воздушного судна, не убедившись в безопасности взлета, допустил самопроизвольный разворот вертолета, в ходе которого произошел наезд на трех человек. "В результате чего двое мужчин получили травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья, третий мужчина получил травмы, относящиеся к не причинившим вред здоровью", - пояснили в следственном управлении. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в суд.

https://ria.ru/20250512/otchet--2016447901.html

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следственный комитет россии (ск рф), томская область, россия, общество