https://ria.ru/20250611/sk-2022182659.html
Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить
Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить - РИА Новости, 11.06.2025
Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить
Командир вертолета Ми-8МТВ1 в Томской области пойдет под суд за то, что допустил разворот воздушного судна, который привел к травмированию трех человек,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:39:00+03:00
2025-06-11T10:39:00+03:00
2025-06-11T10:39:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Командир вертолета Ми-8МТВ1 в Томской области пойдет под суд за то, что допустил разворот воздушного судна, который привел к травмированию трех человек, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении командира воздушного суда, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 8 ноября 2024 года на посадочной площадке месторождения Урманское в Парабельном районе Томской области командир воздушного судна, не убедившись в безопасности взлета, допустил самопроизвольный разворот вертолета, в ходе которого произошел наезд на трех человек. "В результате чего двое мужчин получили травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья, третий мужчина получил травмы, относящиеся к не причинившим вред здоровью", - пояснили в следственном управлении. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в суд.
https://ria.ru/20250512/otchet--2016447901.html
https://ria.ru/20250602/perevod-2020365553.html
томская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), томская область, россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Томская область, Россия, Общество
Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить
СК: командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить