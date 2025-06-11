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Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить - РИА Новости, 11.06.2025
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10:39 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/sk-2022182659.html
Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить
Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить - РИА Новости, 11.06.2025
Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить
Командир вертолета Ми-8МТВ1 в Томской области пойдет под суд за то, что допустил разворот воздушного судна, который привел к травмированию трех человек,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:39:00+03:00
2025-06-11T10:39:00+03:00
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томская область
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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Командир вертолета Ми-8МТВ1 в Томской области пойдет под суд за то, что допустил разворот воздушного судна, который привел к травмированию трех человек, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении командира воздушного суда, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 8 ноября 2024 года на посадочной площадке месторождения Урманское в Парабельном районе Томской области командир воздушного судна, не убедившись в безопасности взлета, допустил самопроизвольный разворот вертолета, в ходе которого произошел наезд на трех человек. "В результате чего двое мужчин получили травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья, третий мужчина получил травмы, относящиеся к не причинившим вред здоровью", - пояснили в следственном управлении. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в суд.
https://ria.ru/20250512/otchet--2016447901.html
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следственный комитет россии (ск рф), томская область, россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Томская область, Россия, Общество
Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить

СК: командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Командир вертолета Ми-8МТВ1 в Томской области пойдет под суд за то, что допустил разворот воздушного судна, который привел к травмированию трех человек, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении командира воздушного суда, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 8 ноября 2024 года на посадочной площадке месторождения Урманское в Парабельном районе Томской области командир воздушного судна, не убедившись в безопасности взлета, допустил самопроизвольный разворот вертолета, в ходе которого произошел наезд на трех человек.
"В результате чего двое мужчин получили травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья, третий мужчина получил травмы, относящиеся к не причинившим вред здоровью", - пояснили в следственном управлении.
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в суд.
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Следственный комитет России (СК РФ)Томская областьРоссияОбщество
 
 
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