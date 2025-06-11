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Манул Тимофей отметил день рождения - РИА Новости, 11.06.2025
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18:49 11.06.2025 (обновлено: 20:48 11.06.2025)
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Манул Тимофей отметил день рождения
Манул Тимофей отметил день рождения - РИА Новости, 11.06.2025
Манул Тимофей отметил день рождения
Символ Московского зоопарка — манул Тимофей получил на свой день рождения лакомство, в среду палласову коту исполнилось пять лет, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:49:00+03:00
2025-06-11T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Символ Московского зоопарка — манул Тимофей получил на свой день рождения лакомство, в среду палласову коту исполнилось пять лет, сообщается в телеграм-канале столичного зоосада. "Сегодня мы празднуем день рождения символа Московского зоопарка. Манулу Тимофею исполнилось пять лет. Сегодня киперы любовно упаковали в крафтовый пакет лакомство для манула. Изрядно похудевший Тимоша с интересом приблизился к презенту. Заметив, что за ним следят, Тимоша затаился. И вот момент кульминации: ловкий бросок — и из пакета торчит лишь хвост палласова кота. После успешной охоты Тимоша уединился с добычей в своем уютном домике", — говорится в сообщении. Отмечается, что манул родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. Спустя год, в 2021-м, манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем.
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Подарок манулу Тимофею в честь дня рождения
Символ Московского зоопарка манул Тимофей получил на свой день рождения лакомство, в среду палласову коту исполнилось 5 лет, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Изрядно похудевший Тимоша с интересом приблизился к презенту. Заметив, что за ним следят, Тимоша затаился. И вот, наконец, момент кульминации – ловкий бросок, и из пакета торчит лишь хвост палласова кота. После успешной охоты Тимоша уединился с добычей в своем уютном домике.
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Хорошие новости, Новосибирск, Зеленогорск, Московский зоопарк
Манул Тимофей отметил день рождения

Манул Тимофей из Московского зоопарка получил на свой день рождения лакомство

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Символ Московского зоопарка — манул Тимофей получил на свой день рождения лакомство, в среду палласову коту исполнилось пять лет, сообщается в телеграм-канале столичного зоосада.
"Сегодня мы празднуем день рождения символа Московского зоопарка. Манулу Тимофею исполнилось пять лет. Сегодня киперы любовно упаковали в крафтовый пакет лакомство для манула. Изрядно похудевший Тимоша с интересом приблизился к презенту. Заметив, что за ним следят, Тимоша затаился. И вот момент кульминации: ловкий бросок — и из пакета торчит лишь хвост палласова кота. После успешной охоты Тимоша уединился с добычей в своем уютном домике", — говорится в сообщении.
Отмечается, что манул родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. Спустя год, в 2021-м, манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем.
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