https://ria.ru/20250611/shlosberg-2022245176.html

Шлосберга* отправили под домашний арест по делу о дискредитации ВС России

Шлосберга* отправили под домашний арест по делу о дискредитации ВС России - РИА Новости, 11.06.2025

Шлосберга* отправили под домашний арест по делу о дискредитации ВС России

Заместитель председателя партии "Яблоко" и зампред псковского регионального отделения Лев Шлосберг* (признан иноагентом) отправлен под домашний арест на 2... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:28:00+03:00

2025-06-11T14:28:00+03:00

2025-06-11T14:50:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Заместитель председателя партии "Яблоко" и зампред псковского регионального отделения Лев Шлосберг* (признан иноагентом) отправлен под домашний арест на 2 месяца по делу о дискредитации ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области."Псковским городским судом Псковской области рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шлосберга* Л.М.. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца с возложением определенных запретов и ограничений", - сообщает пресс-служба судов.Шлосбергу* предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).Ранее псковское отделение партии "Яблоко" сообщало, что против Шлосберга* возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан иноагентом). Утром 10 июня прошел обыск в квартире Шлосберга* и его жены Жанны. Обыски также прошли у отца политика и в офисе псковского "Яблока".Как отмечали в псковском региональном отделении партии, по версии следствия, 12 января Шлосберг* совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, разместив в соцсети "Одноклассники" видео с дебатами с Пивоваровым. При этом, как уточняет "Яблоко", Шлосберг* "настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу".Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ. В марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Очередные слушания назначены на 19 июня, уточняется в карточке дела. В середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что дело в отношении Шлосберга* с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.В январе областное следственное управление сообщало о предъявлении Шлосбергу* обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Шлосберг* в своем Telegram-канале уточнял, что в рамках подписки о невыезде его свободные перемещения ограничены Псковской областью, а за ее пределами - по уведомлению следователя. Политик неоднократно отмечал, что не признает вину.Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Лицо, признанное иностранным агентом в России

https://ria.ru/20250606/inoagent-2021385197.html

https://ria.ru/20250530/reestr-2020024008.html

https://ria.ru/20250523/minjust-2018736950.html

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россия, псковская область, лев шлосберг, юрий пивоваров, яблоко, общество