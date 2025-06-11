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Исследование показало, сколько россиян не любит шашлык - РИА Новости, 11.06.2025
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03:11 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/shashlyk-2022148716.html
Исследование показало, сколько россиян не любит шашлык
Исследование показало, сколько россиян не любит шашлык - РИА Новости, 11.06.2025
Исследование показало, сколько россиян не любит шашлык
Большинство россиян с удовольствием кушают шашлык, отдавая предпочтение его свиному варианту, тогда как не любят главное летнее мясное блюдо всего 4% жителей... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:11:00+03:00
2025-06-11T03:11:00+03:00
россия
superjob
шашлык
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Большинство россиян с удовольствием кушают шашлык, отдавая предпочтение его свиному варианту, тогда как не любят главное летнее мясное блюдо всего 4% жителей страны, выяснили для РИА Новости в SuperJob. "Самый популярный шашлык в России - свиной, его выбирают 43% россиян: "Лучший шашлык из свинины - шейная часть", - полагают респонденты. Для исследования всего опросили 1600 человек. На втором месте - курица, ее предпочитает каждый пятый (20%). Баранина занимает третью позицию (14%). Реже выбирают для шашлыка говядину (9%) и индейку (4%). Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. Затруднились с ответом 4%. "Не любят шашлыки всего 4% опрошенных", - узнали эксперты. Мужчины чаще предпочитают шашлык из свинины и баранины, женщины вдвое чаще мужчин выбирают курицу и индейку (хотя и у россиянок на первом месте - свинина). Особенно же популярна свинина у россиян старше 45 лет - это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45 лет больше и тех, кто любит шашлык из баранины (18%), а молодые люди (до 35 лет) чаще остальных предпочитают курицу (28%).
https://ria.ru/20250517/shashlyk-2017527604.html
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россия, superjob, шашлык
Россия, SuperJob, Шашлык
Исследование показало, сколько россиян не любит шашлык

SuperJob: всего 4% россиян не любят шашлык

© Pixabay / Alexei_otherШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Pixabay / Alexei_other
Шашлык. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Большинство россиян с удовольствием кушают шашлык, отдавая предпочтение его свиному варианту, тогда как не любят главное летнее мясное блюдо всего 4% жителей страны, выяснили для РИА Новости в SuperJob.
"Самый популярный шашлык в России - свиной, его выбирают 43% россиян: "Лучший шашлык из свинины - шейная часть", - полагают респонденты. Для исследования всего опросили 1600 человек.
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На втором месте - курица, ее предпочитает каждый пятый (20%). Баранина занимает третью позицию (14%). Реже выбирают для шашлыка говядину (9%) и индейку (4%). Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. Затруднились с ответом 4%.
"Не любят шашлыки всего 4% опрошенных", - узнали эксперты.
Мужчины чаще предпочитают шашлык из свинины и баранины, женщины вдвое чаще мужчин выбирают курицу и индейку (хотя и у россиянок на первом месте - свинина).
Особенно же популярна свинина у россиян старше 45 лет - это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45 лет больше и тех, кто любит шашлык из баранины (18%), а молодые люди (до 35 лет) чаще остальных предпочитают курицу (28%).
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