https://ria.ru/20250611/sever-2022211459.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях, противник потерял до 165 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:27:00+03:00
2025-06-11T12:27:00+03:00
2025-06-11T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях, противник потерял до 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вакаловщина, Хотень, Писаревка, Рыжевка, Павловка, Андреевка, Кондратовка, Новая Сечь и Садки Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства."Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, сумская область, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Группировка войск "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях, противник потерял до 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вакаловщина, Хотень, Писаревка, Рыжевка, Павловка, Андреевка, Кондратовка, Новая Сечь и Садки Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.