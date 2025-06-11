https://ria.ru/20250611/sayt-2022191139.html

Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России

Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России - РИА Новости, 11.06.2025

Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России

Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России с августа 2024-го по июнь этого года. РИА Новости, 11.06.2025

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2025-06-11T11:12:00+03:00

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брянская область

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курская область

вооруженные силы украины

госдума рф

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России с августа 2024-го по июнь этого года."Брянская область, 31.05.2025. Подрыв ж/д моста на перегоне Выгоничи — Пильшино, обломки которого упали на пассажирский поезд. В результате падения обломков погибли семь человек. Медицинская помощь была оказана 118 пострадавшим, в том числе четырем детям", — приводятся факты об одной из последних атак.На сайте нижней палаты парламента указано более 90 таких случаев.В том числе противник наносил удары в Курской, Брянской, Херсонской, Запорожской, Белгородской областях, ДНР, ЛНР и на других территориях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

курская область

белгородская область

донецкая народная республика

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брянская область, россия, курская область, вооруженные силы украины, госдума рф, происшествия, белгородская область, донецкая народная республика