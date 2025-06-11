Рейтинг@Mail.ru
Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 11.06.2025 (обновлено: 15:17 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/sayt-2022191139.html
Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России
Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России - РИА Новости, 11.06.2025
Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России
Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России с августа 2024-го по июнь этого года. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:12:00+03:00
2025-06-11T15:17:00+03:00
брянская область
россия
курская область
вооруженные силы украины
госдума рф
происшествия
белгородская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России с августа 2024-го по июнь этого года."Брянская область, 31.05.2025. Подрыв ж/д моста на перегоне Выгоничи — Пильшино, обломки которого упали на пассажирский поезд. В результате падения обломков погибли семь человек. Медицинская помощь была оказана 118 пострадавшим, в том числе четырем детям", — приводятся факты об одной из последних атак.На сайте нижней палаты парламента указано более 90 таких случаев.В том числе противник наносил удары в Курской, Брянской, Херсонской, Запорожской, Белгородской областях, ДНР, ЛНР и на других территориях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
курская область
белгородская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, курская область, вооруженные силы украины, госдума рф, происшествия, белгородская область, донецкая народная республика
Брянская область, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Происшествия, Белгородская область, Донецкая Народная Республика
Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России

На сайте ГД опубликовали данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России с августа 2024-го по июнь этого года.
"Брянская область, 31.05.2025. Подрыв ж/д моста на перегоне Выгоничи — Пильшино, обломки которого упали на пассажирский поезд. В результате падения обломков погибли семь человек. Медицинская помощь была оказана 118 пострадавшим, в том числе четырем детям", — приводятся факты об одной из последних атак.
На сайте нижней палаты парламента указано более 90 таких случаев.
В том числе противник наносил удары в Курской, Брянской, Херсонской, Запорожской, Белгородской областях, ДНР, ЛНР и на других территориях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Брянская областьРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныГосдума РФПроисшествияБелгородская областьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала