https://ria.ru/20250611/sayt-2022191139.html
Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России
Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России - РИА Новости, 11.06.2025
Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России
Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России с августа 2024-го по июнь этого года. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:12:00+03:00
2025-06-11T11:12:00+03:00
2025-06-11T15:17:00+03:00
брянская область
россия
курская область
вооруженные силы украины
госдума рф
происшествия
белгородская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России с августа 2024-го по июнь этого года."Брянская область, 31.05.2025. Подрыв ж/д моста на перегоне Выгоничи — Пильшино, обломки которого упали на пассажирский поезд. В результате падения обломков погибли семь человек. Медицинская помощь была оказана 118 пострадавшим, в том числе четырем детям", — приводятся факты об одной из последних атак.На сайте нижней палаты парламента указано более 90 таких случаев.В том числе противник наносил удары в Курской, Брянской, Херсонской, Запорожской, Белгородской областях, ДНР, ЛНР и на других территориях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
курская область
белгородская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, курская область, вооруженные силы украины, госдума рф, происшествия, белгородская область, донецкая народная республика
Брянская область, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Происшествия, Белгородская область, Донецкая Народная Республика
Госдума опубликовала данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России
На сайте ГД опубликовали данные об ударах ВСУ по гражданским целям в России