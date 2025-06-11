https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html

Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России

Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России - РИА Новости, 11.06.2025

Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент сказал в среду, что вариант введения новых санкций против России по-прежнему актуален, но предупредил конгресс о возможных... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T22:24:00+03:00

2025-06-11T22:24:00+03:00

2025-06-11T22:25:00+03:00

в мире

россия

сша

скотт бессент

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

санкции

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a2dd762d91956663f0362996953bdd1.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент сказал в среду, что вариант введения новых санкций против России по-прежнему актуален, но предупредил конгресс о возможных непредвиденных последствиях подобного шага. "Все варианты на столе. Министерство финансов готово принять меры для содействия прочному и устойчивому миру. У нас есть действующие санкции США и экспортный контроль в отношении России, они остаются в силе и продолжают действовать. Я знаю о законопроекте (о новых санкциях - ред.). Я бы рекомендовал конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия (такого шага - ред.)", - сказал Бессент на заседании бюджетного комитета палаты представителей конгресса США. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщала, что администрация Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ослабления нового законопроекта о санкциях против России. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой. В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России.

https://ria.ru/20250611/merts-2022350310.html

https://ria.ru/20250611/aktiv-2022254926.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, скотт бессент, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, санкции, экономика