Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России
Бессент предупредил о непреднамеренных последствиях новых санкций против России
© AP Photo / Evan VucciМинистр финансов США Скотт Бессент
© AP Photo / Evan Vucci
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент сказал в среду, что вариант введения новых санкций против России по-прежнему актуален, но предупредил конгресс о возможных непредвиденных последствиях подобного шага.
"Все варианты на столе. Министерство финансов готово принять меры для содействия прочному и устойчивому миру. У нас есть действующие санкции США и экспортный контроль в отношении России, они остаются в силе и продолжают действовать. Я знаю о законопроекте (о новых санкциях - ред.). Я бы рекомендовал конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия (такого шага - ред.)", - сказал Бессент на заседании бюджетного комитета палаты представителей конгресса США.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщала, что администрация Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ослабления нового законопроекта о санкциях против России. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.
В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России.