Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 11.06.2025 (обновлено: 22:25 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/sanktsii-2022384718.html
Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России
Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России - РИА Новости, 11.06.2025
Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России
Министр финансов США Скотт Бессент сказал в среду, что вариант введения новых санкций против России по-прежнему актуален, но предупредил конгресс о возможных... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T22:24:00+03:00
2025-06-11T22:25:00+03:00
в мире
россия
сша
скотт бессент
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
санкции
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a2dd762d91956663f0362996953bdd1.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент сказал в среду, что вариант введения новых санкций против России по-прежнему актуален, но предупредил конгресс о возможных непредвиденных последствиях подобного шага. "Все варианты на столе. Министерство финансов готово принять меры для содействия прочному и устойчивому миру. У нас есть действующие санкции США и экспортный контроль в отношении России, они остаются в силе и продолжают действовать. Я знаю о законопроекте (о новых санкциях - ред.). Я бы рекомендовал конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия (такого шага - ред.)", - сказал Бессент на заседании бюджетного комитета палаты представителей конгресса США. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщала, что администрация Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ослабления нового законопроекта о санкциях против России. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой. В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России.
https://ria.ru/20250611/merts-2022350310.html
https://ria.ru/20250611/aktiv-2022254926.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_7efe914e73b86ce70a4de614cf85f05f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, скотт бессент, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, санкции, экономика
В мире, Россия, США, Скотт Бессент, Министерство финансов США, Санкции в отношении России, Санкции, Экономика
Глава Минфина США предупредил о последствиях новых санкций против России

Бессент предупредил о непреднамеренных последствиях новых санкций против России

© AP Photo / Evan VucciМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент сказал в среду, что вариант введения новых санкций против России по-прежнему актуален, но предупредил конгресс о возможных непредвиденных последствиях подобного шага.
"Все варианты на столе. Министерство финансов готово принять меры для содействия прочному и устойчивому миру. У нас есть действующие санкции США и экспортный контроль в отношении России, они остаются в силе и продолжают действовать. Я знаю о законопроекте (о новых санкциях - ред.). Я бы рекомендовал конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия (такого шага - ред.)", - сказал Бессент на заседании бюджетного комитета палаты представителей конгресса США.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Мерц ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшее время
Вчера, 18:51
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщала, что администрация Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ослабления нового законопроекта о санкциях против России. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.
В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Премьер Британии назвал вопрос конфискации российских активов сложным
Вчера, 14:59
 
В миреРоссияСШАСкотт БессентМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииСанкцииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала