https://ria.ru/20250611/sandu-2022147707.html

Симион призвал молдавскую диаспору в Румынии голосовать против Санду

Симион призвал молдавскую диаспору в Румынии голосовать против Санду - РИА Новости, 11.06.2025

Симион призвал молдавскую диаспору в Румынии голосовать против Санду

Лидер румынской партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион призвал румын с двойным гражданством голосовать против правящей в Молдавии президента РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T02:47:00+03:00

2025-06-11T02:47:00+03:00

2025-06-11T02:47:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Лидер румынской партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион призвал румын с двойным гражданством голосовать против правящей в Молдавии президента Майи Санду и ее партии "Действие и солидарность" (ПДС), соответствующее заявление политик сделал в видеотрансляции на Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Симион проиграл президентские выборы в Румынии мэру Бухареста Никушору Дану во втором туре 18 мая. После поражения он подавал жалобу в конституционный суд, заявляя о фальсификациях под влиянием иностранного государства, но суд отклонил ходатайство. На румынских выборах активно голосовала диаспора в Молдавии - около 140 тысяч человек, что стало рекордом. Симион обвинял молдавские власти в организации подвоза избирателей автобусами, что опровергли правоохранители соседней страны. "Пришло время взять реванш. Пришло время, чтобы Майя Санду, подруга (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона и Никушора (президент Румынии – ред.), также потерпела политическое поражение. Нужно около 100 тысяч голосов, чтобы Майя Санду перестала побеждать", - заявил Симион. Румынский политик объявил о формировании списка кандидатов, которых охарактеризовал как "людей, которые будут с Румынией, будут патриотами, будут консерваторами, но не сторонниками Джорджа Сороса". По его словам, эти кандидаты должны "наказать даму, поиздевавшуюся над волей румынского народа". Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250611/rumyniya-2022145479.html

https://ria.ru/20250609/sandu-2021845638.html

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в мире, молдавия, румыния, россия, никушор дан, майя санду, джордж сорос, facebook