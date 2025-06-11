Рейтинг@Mail.ru
Симион призвал молдавскую диаспору в Румынии голосовать против Санду - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/sandu-2022147707.html
Симион призвал молдавскую диаспору в Румынии голосовать против Санду
Симион призвал молдавскую диаспору в Румынии голосовать против Санду - РИА Новости, 11.06.2025
Симион призвал молдавскую диаспору в Румынии голосовать против Санду
Лидер румынской партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион призвал румын с двойным гражданством голосовать против правящей в Молдавии президента РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T02:47:00+03:00
2025-06-11T02:47:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
россия
никушор дан
майя санду
джордж сорос
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_9445817956ded968bd58d9349c7f7e8a.jpg
КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Лидер румынской партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион призвал румын с двойным гражданством голосовать против правящей в Молдавии президента Майи Санду и ее партии "Действие и солидарность" (ПДС), соответствующее заявление политик сделал в видеотрансляции на Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Симион проиграл президентские выборы в Румынии мэру Бухареста Никушору Дану во втором туре 18 мая. После поражения он подавал жалобу в конституционный суд, заявляя о фальсификациях под влиянием иностранного государства, но суд отклонил ходатайство. На румынских выборах активно голосовала диаспора в Молдавии - около 140 тысяч человек, что стало рекордом. Симион обвинял молдавские власти в организации подвоза избирателей автобусами, что опровергли правоохранители соседней страны. "Пришло время взять реванш. Пришло время, чтобы Майя Санду, подруга (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона и Никушора (президент Румынии – ред.), также потерпела политическое поражение. Нужно около 100 тысяч голосов, чтобы Майя Санду перестала побеждать", - заявил Симион. Румынский политик объявил о формировании списка кандидатов, которых охарактеризовал как "людей, которые будут с Румынией, будут патриотами, будут консерваторами, но не сторонниками Джорджа Сороса". По его словам, эти кандидаты должны "наказать даму, поиздевавшуюся над волей румынского народа". Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250611/rumyniya-2022145479.html
https://ria.ru/20250609/sandu-2021845638.html
молдавия
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_125:3:2135:1511_1920x0_80_0_0_132bf78f8198eb55bbb3a0a4453c60da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, россия, никушор дан, майя санду, джордж сорос, facebook
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Никушор Дан, Майя Санду, Джордж Сорос, Facebook
Симион призвал молдавскую диаспору в Румынии голосовать против Санду

Симион призвал румын с гражданством Молдавии голосовать против Санду

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Лидер румынской партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион призвал румын с двойным гражданством голосовать против правящей в Молдавии президента Майи Санду и ее партии "Действие и солидарность" (ПДС), соответствующее заявление политик сделал в видеотрансляции на Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Симион проиграл президентские выборы в Румынии мэру Бухареста Никушору Дану во втором туре 18 мая. После поражения он подавал жалобу в конституционный суд, заявляя о фальсификациях под влиянием иностранного государства, но суд отклонил ходатайство. На румынских выборах активно голосовала диаспора в Молдавии - около 140 тысяч человек, что стало рекордом. Симион обвинял молдавские власти в организации подвоза избирателей автобусами, что опровергли правоохранители соседней страны.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Новый президент Румынии вспомнил о теме объединения с Молдавией
01:42
"Пришло время взять реванш. Пришло время, чтобы Майя Санду, подруга (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона и Никушора (президент Румынии – ред.), также потерпела политическое поражение. Нужно около 100 тысяч голосов, чтобы Майя Санду перестала побеждать", - заявил Симион.
Румынский политик объявил о формировании списка кандидатов, которых охарактеризовал как "людей, которые будут с Румынией, будут патриотами, будут консерваторами, но не сторонниками Джорджа Сороса". По его словам, эти кандидаты должны "наказать даму, поиздевавшуюся над волей румынского народа".
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Санду не руководит Молдавией самостоятельно, заявил Филат
9 июня, 17:41
 
В миреМолдавияРумынияРоссияНикушор ДанМайя СандуДжордж СоросFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала