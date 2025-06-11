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Зеленский возглавляет режим, который привели к власти США, заявил Сакс
Зеленский возглавляет режим, который привели к власти США, заявил Сакс - РИА Новости, 11.06.2025
Зеленский возглавляет режим, который привели к власти США, заявил Сакс
Владимир Зеленский в настоящее время находится во главе того же киевского режима, который управляет Украиной после устроенного США государственного переворота,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:21:00+03:00
2025-06-11T23:21:00+03:00
2025-06-11T23:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в настоящее время находится во главе того же киевского режима, который управляет Украиной после устроенного США государственного переворота, считает американский экономист Джеффри Сакс. "В феврале 2014 года Соединенные Штаты организовали государственный переворот, в результате которого был свергнут (Виктор - ред.) Янукович. В этом перевороте США принимали самое непосредственное участие… (Барак - ред.) Обама признал новый режим, возникший после переворота, тот, который сегодня возглавляет Зеленский", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Сакс также отметил, что бывший президент США Барак Обама признал новые власти Украины за "наносекунду", поскольку госпереворот был "типичной операцией США по смене режима".
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, барак обама, такер карлсон
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Барак Обама, Такер Карлсон
Зеленский возглавляет режим, который привели к власти США, заявил Сакс
Сакс: Зеленский возглавляет режим, который пришел к власти после переворота США