Рейтинг@Mail.ru
Зеленский возглавляет режим, который привели к власти США, заявил Сакс - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/saks-2022392222.html
Зеленский возглавляет режим, который привели к власти США, заявил Сакс
Зеленский возглавляет режим, который привели к власти США, заявил Сакс - РИА Новости, 11.06.2025
Зеленский возглавляет режим, который привели к власти США, заявил Сакс
Владимир Зеленский в настоящее время находится во главе того же киевского режима, который управляет Украиной после устроенного США государственного переворота,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:21:00+03:00
2025-06-11T23:21:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
барак обама
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8aaa657fe951ab10e27558bfd658aa2e.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в настоящее время находится во главе того же киевского режима, который управляет Украиной после устроенного США государственного переворота, считает американский экономист Джеффри Сакс. "В феврале 2014 года Соединенные Штаты организовали государственный переворот, в результате которого был свергнут (Виктор - ред.) Янукович. В этом перевороте США принимали самое непосредственное участие… (Барак - ред.) Обама признал новый режим, возникший после переворота, тот, который сегодня возглавляет Зеленский", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Сакс также отметил, что бывший президент США Барак Обама признал новые власти Украины за "наносекунду", поскольку госпереворот был "типичной операцией США по смене режима".
https://ria.ru/20250611/razgovor-2022235036.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b6671dbe41da2d37eacb2fd17539981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, барак обама, такер карлсон
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Барак Обама, Такер Карлсон
Зеленский возглавляет режим, который привели к власти США, заявил Сакс

Сакс: Зеленский возглавляет режим, который пришел к власти после переворота США

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в настоящее время находится во главе того же киевского режима, который управляет Украиной после устроенного США государственного переворота, считает американский экономист Джеффри Сакс.
"В феврале 2014 года Соединенные Штаты организовали государственный переворот, в результате которого был свергнут (Виктор - ред.) Янукович. В этом перевороте США принимали самое непосредственное участие… (Барак - ред.) Обама признал новый режим, возникший после переворота, тот, который сегодня возглавляет Зеленский", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Сакс также отметил, что бывший президент США Барак Обама признал новые власти Украины за "наносекунду", поскольку госпереворот был "типичной операцией США по смене режима".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Трамп оценил недавний разговор с Путиным по урегулированию на Украине
Вчера, 13:52
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийБарак ОбамаТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала