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Никас Сафронов представит на ПМЭФ картины к юбилею Победы

Никас Сафронов представит на ПМЭФ картины к юбилею Победы - РИА Новости, 11.06.2025

Никас Сафронов представит на ПМЭФ картины к юбилею Победы

Народный художник России Никас Сафронов сообщил РИА Новости, что представит часть картин, посвященных 80-летию Великой Победы, над которыми работает в настоящее РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T22:41:00+03:00

2025-06-11T22:41:00+03:00

2025-06-11T22:42:00+03:00

пмэф — 2025

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

россия

никас сафронов

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов сообщил РИА Новости, что представит часть картин, посвященных 80-летию Великой Победы, над которыми работает в настоящее время, в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума. "Пока я увлечен серией работ, посвященных 80-летию Великой Победы, подвигу советского народа. Кстати, часть из них я представлю через несколько дней на Петербургском международном экономическом форуме", - рассказал художник. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, россия, никас сафронов