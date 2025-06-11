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Никас Сафронов представит на ПМЭФ картины к юбилею Победы
Никас Сафронов представит на ПМЭФ картины к юбилею Победы - РИА Новости, 11.06.2025
Никас Сафронов представит на ПМЭФ картины к юбилею Победы
Народный художник России Никас Сафронов сообщил РИА Новости, что представит часть картин, посвященных 80-летию Великой Победы, над которыми работает в настоящее РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T22:41:00+03:00
2025-06-11T22:41:00+03:00
2025-06-11T22:42:00+03:00
пмэф — 2025
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
россия
никас сафронов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов сообщил РИА Новости, что представит часть картин, посвященных 80-летию Великой Победы, над которыми работает в настоящее время, в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума. "Пока я увлечен серией работ, посвященных 80-летию Великой Победы, подвигу советского народа. Кстати, часть из них я представлю через несколько дней на Петербургском международном экономическом форуме", - рассказал художник. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, россия, никас сафронов
ПМЭФ — 2025, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Россия, Никас Сафронов
Никас Сафронов представит на ПМЭФ картины к юбилею Победы
Никас Сафронов представит на ПМЭФ картины, посвященные 80-летию Победы