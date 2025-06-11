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Губернатор Ставрополья принял участие в международной выставке садоводства - РИА Новости, 11.06.2025
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Ставропольский край
 
14:42 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/sady-2022250312.html
Губернатор Ставрополья принял участие в международной выставке садоводства
Губернатор Ставрополья принял участие в международной выставке садоводства - РИА Новости, 11.06.2025
Губернатор Ставрополья принял участие в международной выставке садоводства
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в работе 7-й международной выставки технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:42:00+03:00
2025-06-11T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в работе 7-й международной выставки технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции "Сады России 2025", сообщает пресс-служба регионального правительства. Вместе с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым и заместителем министра сельского хозяйства России Андреем Разиным руководитель края ознакомился со стендами и пообщался с представителями компаний. В основном павильоне участники из разных регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья представили гостям более 200 стендов. Свою продукцию и разработки, услуги продемонстрировали производители фруктов и посадочного материала, специализированной техники, руководители и сотрудники научных учреждений, вузов, финансовых организаций России. В целом выставка объединила более 7 тысяч участников и посетителей. "Садоводство – одна из наиболее перспективных отраслей в АПК Ставрополья. Мы уделяем особое внимание ее поддержке и реализации краевой госпрограммы “Развитие сельского хозяйства”. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность и улучшение качества жизни наших земляков", — приводит пресс-служба слова Владимирова. Он полагает, что обмен опытом и знакомство с передовыми технологиями отрасли, которые происходят на этой площадке, дадут серьезный толчок развитию садоводства в регионах России. Владимиров также подчеркнул свою уверенность в том, что круг участников выставки и ее значение для развития отрасли и отечественного АПК в целом и в дальнейшем будут возрастать. "Выставка “Сады России” — уникальная площадка для демонстрации достижений отрасли от закладки сада до выращивания высококачественных садов и реализации плодово-ягодной продукции. Такие мероприятия – отличная возможность перенять лучшие практики и укрепить сотрудничество", — приводит пресс-служба слова Темрезова.
https://ria.ru/20250607/vladimirov-2021497705.html
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россия, ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Губернатор Ставрополья принял участие в международной выставке садоводства

Губернатор Ставрополья Владимиров принял участие в выставке "Сады России 2025"

© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на международной выставке садоводства
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на международной выставке садоводства - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на международной выставке садоводства
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в работе 7-й международной выставки технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции "Сады России 2025", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вместе с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым и заместителем министра сельского хозяйства России Андреем Разиным руководитель края ознакомился со стендами и пообщался с представителями компаний.
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В основном павильоне участники из разных регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья представили гостям более 200 стендов. Свою продукцию и разработки, услуги продемонстрировали производители фруктов и посадочного материала, специализированной техники, руководители и сотрудники научных учреждений, вузов, финансовых организаций России. В целом выставка объединила более 7 тысяч участников и посетителей.
"Садоводство – одна из наиболее перспективных отраслей в АПК Ставрополья. Мы уделяем особое внимание ее поддержке и реализации краевой госпрограммы “Развитие сельского хозяйства”. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность и улучшение качества жизни наших земляков", — приводит пресс-служба слова Владимирова.
Он полагает, что обмен опытом и знакомство с передовыми технологиями отрасли, которые происходят на этой площадке, дадут серьезный толчок развитию садоводства в регионах России. Владимиров также подчеркнул свою уверенность в том, что круг участников выставки и ее значение для развития отрасли и отечественного АПК в целом и в дальнейшем будут возрастать.
"Выставка “Сады России” — уникальная площадка для демонстрации достижений отрасли от закладки сада до выращивания высококачественных садов и реализации плодово-ягодной продукции. Такие мероприятия – отличная возможность перенять лучшие практики и укрепить сотрудничество", — приводит пресс-служба слова Темрезова.
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