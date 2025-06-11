Рейтинг@Mail.ru
"Говорил бы по-немецки!" Рютте поставили на место после заявления о России - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ryutte-2022301166.html
"Говорил бы по-немецки!" Рютте поставили на место после заявления о России
"Говорил бы по-немецки!" Рютте поставили на место после заявления о России - РИА Новости, 11.06.2025
"Говорил бы по-немецки!" Рютте поставили на место после заявления о России
Британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал в соцсети X заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы российской угрозе и повышении военных расходов. "Если бы РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:44:00+03:00
2025-06-11T16:44:00+03:00
в мире
марк рютте
джордж гэллоуэй
нато
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019209887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f15a28d7f39eaeec3fff4034dd837e0.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал в соцсети X заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы российской угрозе и повышении военных расходов. "Если бы не русские, Рютте говорил бы по-немецки! Его страна сопротивлялась нацистам всего 48 часов!" — говорится в публикации. На этой неделе Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.Генсек НАТО в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250611/medinskij-2022219368.html
https://ria.ru/20250603/ryutte-2020639159.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019209887_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_90c9b57861a25b1cdd1656df1e2f3ffe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марк рютте, джордж гэллоуэй, нато, россия
В мире, Марк Рютте, Джордж Гэллоуэй, НАТО, Россия
"Говорил бы по-немецки!" Рютте поставили на место после заявления о России

Политик Гэллоуэй раскритиковал заявление Рютте о российской угрозе

© Getty Images / Omar HavanaГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Omar Havana
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал в соцсети X заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы российской угрозе и повышении военных расходов.

"Если бы не русские, Рютте говорил бы по-немецки! Его страна сопротивлялась нацистам всего 48 часов!" — говорится в публикации.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Мединский готов отправить Рютте учебник, чтобы он выучил историю Украины
Вчера, 12:50
На этой неделе Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.
Генсек НАТО в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Нелепое переобувание". Журналист возмутился словами Рютте об Украине
3 июня, 12:32
 
В миреМарк РюттеДжордж ГэллоуэйНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала