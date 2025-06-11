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"Говорил бы по-немецки!" Рютте поставили на место после заявления о России
"Говорил бы по-немецки!" Рютте поставили на место после заявления о России - РИА Новости, 11.06.2025
"Говорил бы по-немецки!" Рютте поставили на место после заявления о России
Британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал в соцсети X заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы российской угрозе и повышении военных расходов. "Если бы РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:44:00+03:00
2025-06-11T16:44:00+03:00
2025-06-11T16:44:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал в соцсети X заявление генсека НАТО Марка Рютте о якобы российской угрозе и повышении военных расходов. "Если бы не русские, Рютте говорил бы по-немецки! Его страна сопротивлялась нацистам всего 48 часов!" — говорится в публикации. На этой неделе Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.Генсек НАТО в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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в мире, марк рютте, джордж гэллоуэй, нато, россия
В мире, Марк Рютте, Джордж Гэллоуэй, НАТО, Россия
"Говорил бы по-немецки!" Рютте поставили на место после заявления о России
Политик Гэллоуэй раскритиковал заявление Рютте о российской угрозе