https://ria.ru/20250611/ryazan-2022186296.html

Рязанский губернатор накануне Дня России вручил награды жителям региона

Рязанский губернатор накануне Дня России вручил награды жителям региона - РИА Новости, 11.06.2025

Рязанский губернатор накануне Дня России вручил награды жителям региона

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что накануне Дня России вручил жителям региона государственные и региональные награды. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:53:00+03:00

2025-06-11T10:53:00+03:00

2025-06-11T10:53:00+03:00

рязанская область

общество

россия

павел малков

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РЯЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что накануне Дня России вручил жителям региона государственные и региональные награды. "Накануне Дня России вручил государственные и региональные награды рязанцам. Это многодетные семьи и представители самых разных профессий: инженеры, аграрии, педагоги, врачи, работники культуры, пожарные и общественники. Каждый добился успехов. Огромное спасибо за ваш труд!" - написал губернатор в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы правительства области, в год 80-летия Победы присвоено звание Почетного гражданина Рязанской области ветерану Великой Отечественной войны Геннадию Николаевичу Соколову. Долгие годы он возглавляет областную организацию "Жители блокадного Ленинграда", многое делает для поддержки блокадников и сохранения исторической правды, активно участвует в патриотическом воспитании молодежи. Кроме того, отмечается в сообщении, в этом году присвоены почетные звания "Город трудовой славы" и "Населённый пункт трудовой славы" городу Ряжску и посёлку Шилово Рязанской области. Награды подчеркивают значительный вклад жителей этих муниципалитетов в достижение Победы, массовый трудовой героизм и самоотверженность.

https://ria.ru/20250529/malkov-2019840996.html

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общество, россия, павел малков, ряжск