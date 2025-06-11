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МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 11.06.2025 (обновлено: 10:33 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/ryabkov-2022167612.html
МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы
МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 11.06.2025
МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы
Потенциал ядерного сдерживания не пострадал из-за атак ВСУ на аэродромы, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:05:00+03:00
2025-06-11T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
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сергей рябков
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СОЧИ, 11 июн — РИА Новости. Потенциал ядерного сдерживания не пострадал из-за атак ВСУ на аэродромы, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков."Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", — сказал дипломат.Другие заявления Рябкова:"Другие системы не относятся к разряду стратегических бомбардировщиков, тяжелых бомбардировщиков, по смыслу ДСНВ. Соответственно, в этом плане никакого ослабления наших возможностей в данной сфере не произошло".Атаки на аэродромыПервого июня Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет.Некоторых причастных к налетам удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250609/ataki-2021898562.html
https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021311605.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Украина, Сергей Рябков, Россия, Киев, Владимир Зеленский, В мире, Безопасность
МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы

Рябков: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 11 июн — РИА Новости. Потенциал ядерного сдерживания не пострадал из-за атак ВСУ на аэродромы, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", — сказал дипломат.
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На Западе раскрыли реальную причину атак Киева на российские аэродромы
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Другие заявления Рябкова:
  • пострадавшая техника может быть и будет восстановлена;
  • далеко не вся она относится к тем платформам, которые входят в систему засчета по договору о СНВ;
  • Россия приостановила выполнение договора из-за действий США в 2023 году;
  • определенные виды вооружения и техники, которые определены как таковые в соглашении, могут быть отнесены к стратегической авиации:
«
"Другие системы не относятся к разряду стратегических бомбардировщиков, тяжелых бомбардировщиков, по смыслу ДСНВ. Соответственно, в этом плане никакого ослабления наших возможностей в данной сфере не произошло".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Сергей Рябков
Замглавы МИД
  • Москва обеспокоена отсутствием реакции со стороны Вашингтона и Лондона на требование повлиять на Киев и прекратить эскалацию.
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Атаки на аэродромы

Первого июня Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет.
Некоторых причастных к налетам удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
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СМИ раскрыли, что произошло в Белом доме из-за атак Украины на аэродромы
6 июня, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСШАУкраинаСергей РябковРоссияКиевВладимир ЗеленскийВ миреБезопасность
 
 
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