https://ria.ru/20250611/ryabkov-2022167612.html

МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы

МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 11.06.2025

МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы

Потенциал ядерного сдерживания не пострадал из-за атак ВСУ на аэродромы, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:05:00+03:00

2025-06-11T09:05:00+03:00

2025-06-11T10:33:00+03:00

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СОЧИ, 11 июн — РИА Новости. Потенциал ядерного сдерживания не пострадал из-за атак ВСУ на аэродромы, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков."Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", — сказал дипломат.Другие заявления Рябкова:"Другие системы не относятся к разряду стратегических бомбардировщиков, тяжелых бомбардировщиков, по смыслу ДСНВ. Соответственно, в этом плане никакого ослабления наших возможностей в данной сфере не произошло".Атаки на аэродромыПервого июня Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет.Некоторых причастных к налетам удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250609/ataki-2021898562.html

https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021311605.html

https://ria.ru/20250606/ataki-2021254384.html

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вооруженные силы украины, сша, украина, сергей рябков, россия, киев, владимир зеленский, в мире, безопасность