МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы
Рябков: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы
Здание МИД. Архивное фото
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СОЧИ, 11 июн — РИА Новости. Потенциал ядерного сдерживания не пострадал из-за атак ВСУ на аэродромы, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", — сказал дипломат.
Другие заявления Рябкова:
- пострадавшая техника может быть и будет восстановлена;
- далеко не вся она относится к тем платформам, которые входят в систему засчета по договору о СНВ;
- Россия приостановила выполнение договора из-за действий США в 2023 году;
- определенные виды вооружения и техники, которые определены как таковые в соглашении, могут быть отнесены к стратегической авиации:
«
"Другие системы не относятся к разряду стратегических бомбардировщиков, тяжелых бомбардировщиков, по смыслу ДСНВ. Соответственно, в этом плане никакого ослабления наших возможностей в данной сфере не произошло".
- Москва обеспокоена отсутствием реакции со стороны Вашингтона и Лондона на требование повлиять на Киев и прекратить эскалацию.
Атаки на аэродромы
Первого июня Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет.
Некоторых причастных к налетам удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.