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Рябков прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы
Рябков прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 11.06.2025
Рябков прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы
Российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России, заявил журналистам... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:03:00+03:00
2025-06-11T09:03:00+03:00
2025-06-11T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", - сказал Рябков.
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вооруженные силы украины, россия, сергей рябков, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Сергей Рябков, США, Киев
Рябков прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы
Рябков: масштабы последствий атаки ВСУ на аэродромы сильно преувеличены