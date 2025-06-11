https://ria.ru/20250611/ryabkov-2022167026.html

Рябков прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы

Рябков прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 11.06.2025

Рябков прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы

Российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России, заявил журналистам... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:03:00+03:00

2025-06-11T09:03:00+03:00

2025-06-11T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

сергей рябков

сша

киев

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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20250610/ssha-2022096677.html

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2025

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вооруженные силы украины, россия, сергей рябков, сша, киев