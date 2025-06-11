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Рябков прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 11.06.2025 (обновлено: 09:42 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/ryabkov-2022167026.html
Рябков прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы
Рябков прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 11.06.2025
Рябков прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы
Российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России, заявил журналистам... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:03:00+03:00
2025-06-11T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сергей рябков
сша
киев
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20250610/ssha-2022096677.html
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вооруженные силы украины, россия, сергей рябков, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Сергей Рябков, США, Киев
Рябков прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы

Рябков: масштабы последствий атаки ВСУ на аэродромы сильно преувеличены

© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Российский потенциал ядерного сдерживания США не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", - сказал Рябков.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСергей РябковСШАКиев
 
 
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