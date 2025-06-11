https://ria.ru/20250611/rumyniya-2022145479.html

Новый президент Румынии вспомнил о теме объединения с Молдавией

Новый президент Румынии вспомнил о теме объединения с Молдавией - РИА Новости, 11.06.2025

Новый президент Румынии вспомнил о теме объединения с Молдавией

Румынский лидер Никушор Дан, избранный в мае, при визите в Кишинев вспомнил тему объединения Румынии и Молдавии. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T01:42:00+03:00

2025-06-11T01:42:00+03:00

2025-06-11T01:42:00+03:00

в мире

румыния

молдавия

бухарест

никушор дан

марчел чолаку

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017799680_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_696f2d50d53c503e13458b90cf50076e.jpg

КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Румынский лидер Никушор Дан, избранный в мае, при визите в Кишинев вспомнил тему объединения Румынии и Молдавии. Глава Румынии был во вторник с визитом в Молдавии, где встретился с ее руководством. Дан также дал интервью общественной телерадиокомпании Moldova-1 и ряду частных телеканалов, близких к правящей в стране партии "Действие и солидарность" (ПДС). Дан победил на выборах в Румынии 18 мая 2025 года, набрав 54% голосов после скандальной отмены результатов первоначальных выборов, на которых победил противник НАТО и критик помощи Украине Кэлин Джорджеску. "У нас в Бухаресте есть решение парламента от 2018 года, когда исполнилось 100 лет с 27 марта, и которое говорит, что в момент, когда Республика Молдова будет готова, Румыния готова к этому. Я считаю, что существует консенсус между политическими силами, по крайней мере прозападными в Бухаресте, что мы открыты для этого", - сказал Дан в интервью телеканалу Moldova-1, отвечая на вопрос журналиста о том, является ли он сторонником объединения двух стран. Президент Румынии подчеркнул, что от своей позиции относительно объединения никогда не отказывался, но пообещал, что Бухарест не будет посягать на суверенитет "отдельного государства, которое называется Республика Молдова". "Да, это очевидно, я унионист (так в Румынии и Молдавии называют сторонников объединения – ред.), но при этом уважаю суверенитет страны, которая называется Республика Молдова. Поэтому в тот момент, когда большинство граждан этой страны этого захочет, Румыния будет готова к этому", - добавил румынский лидер. В марте 2024 года на тот момент премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии живут только румыны, выразив личную поддержку объединению. Это вызвало протесты в Молдавии: оппозиция в парламенте потребовала объяснений от главы МИД Михая Попшоя, назвав слова Чолаку антимолдавскими, но правящая партия ПДС отклонила запрос. По данным опроса молдавской компании Date Inteligente (iData) от февраля 2025 года, 54,3% жителей Молдавии выступают против поглощения республики Румынией и поддерживают независимость.

https://ria.ru/20250610/rumynija-2022139729.html

https://ria.ru/20250608/rumyniya-2021664818.html

румыния

молдавия

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, молдавия, бухарест, никушор дан, марчел чолаку, нато