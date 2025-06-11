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В молдавской оппозиции обвинили нового президента Румынии в популизме - РИА Новости, 11.06.2025
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19:20 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rumynija-2022356358.html
В молдавской оппозиции обвинили нового президента Румынии в популизме
В молдавской оппозиции обвинили нового президента Румынии в популизме - РИА Новости, 11.06.2025
В молдавской оппозиции обвинили нового президента Румынии в популизме
Президент Румынии Никушор Дан занимается популизмом, обещая упростить получение гражданства для граждан Молдавии, заявил РИА Новости лидер оппозиционной партии... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:20:00+03:00
2025-06-11T19:20:00+03:00
в мире
румыния
молдавия
кишинев
никушор дан
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан занимается популизмом, обещая упростить получение гражданства для граждан Молдавии, заявил РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. Ранее президент Румынии в эфире телеканала TVR Moldova пообещал упростить процесс получения румынского гражданства для граждан Молдавии. По данным национального управления по гражданству Румынии, в феврале 2025 года на рассмотрении находились почти 160 тысяч заявлений от граждан Молдавии, а сроки обработки достигают трех лет. "Это популистский вопрос, и он это знает, и использует это. У него не было ничего сказать, ни одного слова для Республики Молдова. Я бы посоветовал Никушору Дану, во-первых, заботиться о гражданах Румынии, во-вторых, пусть он заботится о последствиях дождей и катастроф, которые происходят в его стране, а потом советовал, что нужно делать для граждан Республики Молдова", — сказал Лунгу. По словам оппозиционного политика, подобные обращения носят исключительно предвыборный характер. "Очень интересные такие политики, которые вспоминают про молдаван и про Республику Молдова только во времена выборов", - отметил он. Лунгу также выразил уверенность, что румынский президент вскоре забудет о своих обещаниях. "Вы увидите, что в следующий период Нику Шордан забудет и про Кишинев, и про Республику Молдову", - подчеркнул лидер партии "Шанс". Отношения между Молдавией и Румынией остаются сложными на фоне обвинений в адрес Бухареста во вмешательстве в избирательные процессы в республике и поддержке действующего президента Санду. Прошедшие в мае президентские выборы в Румынии сопровождались скандалом, связанным с голосованием во втором туре граждан Молдавии с двойным гражданством. Во втором туре проголосовало свыше 1,6 миллиона румын за рубежом, включая порядка 140 000 человек в Молдавии, что стало рекордным результатом для зарубежного голосования. Оппонент Дана - лидер националистической партии AUR Джеордже Симион - обвинил власти Молдавии в агитации за Дана, в фальсификациях и в подвозе избирателей. Он организовал "горячую линию" для контроля за нарушениями, а также заявил, что молдавские власти организовали автобусы для подвоза голосующих. Эти обвинения были опровергнуты как румынскими, так и молдавскими правоохранительными органами. На фоне таких заявлений Конституционный суд Румынии постановил отклонить иск Симиона об отмене результатов повторного второго тура выборов, и подтвердил победу Дана с результатом 53,6% голосов.
https://ria.ru/20250611/dan-2022247872.html
https://ria.ru/20250611/sandu-2022147707.html
https://ria.ru/20250610/rumynija-2022139729.html
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в мире, румыния, молдавия, кишинев, никушор дан
В мире, Румыния, Молдавия, Кишинев, Никушор Дан
В молдавской оппозиции обвинили нового президента Румынии в популизме

Лунгу назвал обещания Дана гражданам Молдавии проявлением популизма

© Getty Images / Anadolu/Hakan NuralНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Hakan Nural
Никушор Дан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан занимается популизмом, обещая упростить получение гражданства для граждан Молдавии, заявил РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Ранее президент Румынии в эфире телеканала TVR Moldova пообещал упростить процесс получения румынского гражданства для граждан Молдавии. По данным национального управления по гражданству Румынии, в феврале 2025 года на рассмотрении находились почти 160 тысяч заявлений от граждан Молдавии, а сроки обработки достигают трех лет.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
"Плюет на наш суверенитет." В Молдавии раскритиковали президента Румынии
Вчера, 14:37
"Это популистский вопрос, и он это знает, и использует это. У него не было ничего сказать, ни одного слова для Республики Молдова. Я бы посоветовал Никушору Дану, во-первых, заботиться о гражданах Румынии, во-вторых, пусть он заботится о последствиях дождей и катастроф, которые происходят в его стране, а потом советовал, что нужно делать для граждан Республики Молдова", — сказал Лунгу.
По словам оппозиционного политика, подобные обращения носят исключительно предвыборный характер. "Очень интересные такие политики, которые вспоминают про молдаван и про Республику Молдова только во времена выборов", - отметил он.
Лунгу также выразил уверенность, что румынский президент вскоре забудет о своих обещаниях. "Вы увидите, что в следующий период Нику Шордан забудет и про Кишинев, и про Республику Молдову", - подчеркнул лидер партии "Шанс".
Отношения между Молдавией и Румынией остаются сложными на фоне обвинений в адрес Бухареста во вмешательстве в избирательные процессы в республике и поддержке действующего президента Санду.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Симион призвал молдавскую диаспору в Румынии голосовать против Санду
Вчера, 02:47
Прошедшие в мае президентские выборы в Румынии сопровождались скандалом, связанным с голосованием во втором туре граждан Молдавии с двойным гражданством. Во втором туре проголосовало свыше 1,6 миллиона румын за рубежом, включая порядка 140 000 человек в Молдавии, что стало рекордным результатом для зарубежного голосования.
Оппонент Дана - лидер националистической партии AUR Джеордже Симион - обвинил власти Молдавии в агитации за Дана, в фальсификациях и в подвозе избирателей. Он организовал "горячую линию" для контроля за нарушениями, а также заявил, что молдавские власти организовали автобусы для подвоза голосующих. Эти обвинения были опровергнуты как румынскими, так и молдавскими правоохранительными органами. На фоне таких заявлений Конституционный суд Румынии постановил отклонить иск Симиона об отмене результатов повторного второго тура выборов, и подтвердил победу Дана с результатом 53,6% голосов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Румыния будет вмешиваться в парламентские выборы в Молдавии, заявили в ПМР
10 июня, 23:34
 
В миреРумынияМолдавияКишиневНикушор Дан
 
 
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