https://ria.ru/20250611/rudnik-2022317831.html

На руднике в Красноярском крае погиб рабочий

На руднике в Красноярском крае погиб рабочий - РИА Новости, 11.06.2025

На руднике в Красноярском крае погиб рабочий

Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" Заполярного филиала "Норникеля" в Красноярском крае, на место выехала следственная группа, сообщило ГСУСК России по... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:34:00+03:00

2025-06-11T17:34:00+03:00

2025-06-11T17:35:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

норильский никель

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КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" Заполярного филиала "Норникеля" в Красноярском крае, на место выехала следственная группа, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Сегодня около 19.00 часов (15.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о гибели рабочего на руднике "Комсомольский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель". По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что на место происшествия выехала следственная группа для выяснения обстоятельств гибели рабочего и проведения необходимых следственных действий.

https://ria.ru/20250611/primore-2022149656.html

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происшествия, красноярский край, россия, норильский никель