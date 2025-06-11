Рейтинг@Mail.ru
На руднике в Красноярском крае погиб рабочий - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 11.06.2025 (обновлено: 17:35 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/rudnik-2022317831.html
На руднике в Красноярском крае погиб рабочий
На руднике в Красноярском крае погиб рабочий - РИА Новости, 11.06.2025
На руднике в Красноярском крае погиб рабочий
Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" Заполярного филиала "Норникеля" в Красноярском крае, на место выехала следственная группа, сообщило ГСУСК России по... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:34:00+03:00
2025-06-11T17:35:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
норильский никель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" Заполярного филиала "Норникеля" в Красноярском крае, на место выехала следственная группа, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Сегодня около 19.00 часов (15.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о гибели рабочего на руднике "Комсомольский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель". По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что на место происшествия выехала следственная группа для выяснения обстоятельств гибели рабочего и проведения необходимых следственных действий.
https://ria.ru/20250611/primore-2022149656.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, норильский никель
Происшествия, Красноярский край, Россия, Норильский никель
На руднике в Красноярском крае погиб рабочий

СК: на руднике Норникеля "Комсомольский" в Красноярском крае погиб рабочий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" Заполярного филиала "Норникеля" в Красноярском крае, на место выехала следственная группа, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Сегодня около 19.00 часов (15.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о гибели рабочего на руднике "Комсомольский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель". По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что на место происшествия выехала следственная группа для выяснения обстоятельств гибели рабочего и проведения необходимых следственных действий.
Работа сотрудников Прокуратуры Приморского края на месте происшествия, где произошел горный удар с обвалом пород на руднике 2-й Советский в приморском Дальнегорске - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Семья погибшего на руднике в Приморье горняка получит компенсацию
Вчера, 03:30
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияНорильский никель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала