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В Нижнем Новгороде ищут мужчину, ранившего заступившегося за девочек парня - РИА Новости, 11.06.2025
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15:31 11.06.2025 (обновлено: 16:01 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/rozysk-2022270454.html
В Нижнем Новгороде ищут мужчину, ранившего заступившегося за девочек парня
В Нижнем Новгороде ищут мужчину, ранившего заступившегося за девочек парня - РИА Новости, 11.06.2025
В Нижнем Новгороде ищут мужчину, ранившего заступившегося за девочек парня
В Нижнем Новгороде ищут мужчину, напавшего на молодого человека во время конфликта на озере, сообщили в региональном МВД. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:31:00+03:00
2025-06-11T16:01:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн — РИА Новости. В Нижнем Новгороде ищут мужчину, напавшего на молодого человека во время конфликта на озере, сообщили в региональном МВД. "Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликтной ситуации, произошедшей 9 июня около третьего озера Щелоковского хутора, в ходе которого пострадал 20-летний молодой человек. После окончания его лечения будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники ОВД принимают меры к розыску и задержанию мужчины, совершившего противоправные действия", — говорится в заявлении.Поводом для проверки стала опубликованная в местных Telegram-каналах фотография юноши с окровавленной ногой. По словам очевидцев, его ударил ножом мужчина, который приставал к отдыхавшим на озере девочкам с предложением показать "интимный пирсинг". Молодой человек решил заступиться за девочку, тогда мужчина напал на него.По информации Telegram-канала SHOT, раненого доставили в больницу. До приезда медиков нападавший требовал от подростков удалить снимки и угрожал им, а затем скрылся.
https://ria.ru/20250610/peterburg-2021949008.html
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происшествия, нижний новгород, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижнем Новгороде ищут мужчину, ранившего заступившегося за девочек парня

Нижегородская полиция ищет мужчину, ранившего заступившегося за девочек парня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн — РИА Новости. В Нижнем Новгороде ищут мужчину, напавшего на молодого человека во время конфликта на озере, сообщили в региональном МВД.
"Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликтной ситуации, произошедшей 9 июня около третьего озера Щелоковского хутора, в ходе которого пострадал 20-летний молодой человек. После окончания его лечения будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники ОВД принимают меры к розыску и задержанию мужчины, совершившего противоправные действия", — говорится в заявлении.
Поводом для проверки стала опубликованная в местных Telegram-каналах фотография юноши с окровавленной ногой. По словам очевидцев, его ударил ножом мужчина, который приставал к отдыхавшим на озере девочкам с предложением показать "интимный пирсинг". Молодой человек решил заступиться за девочку, тогда мужчина напал на него.
По информации Telegram-канала SHOT, раненого доставили в больницу. До приезда медиков нападавший требовал от подростков удалить снимки и угрожал им, а затем скрылся.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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