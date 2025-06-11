https://ria.ru/20250611/rozysk-2022270454.html

В Нижнем Новгороде ищут мужчину, ранившего заступившегося за девочек парня

В Нижнем Новгороде ищут мужчину, ранившего заступившегося за девочек парня - РИА Новости, 11.06.2025

В Нижнем Новгороде ищут мужчину, ранившего заступившегося за девочек парня

В Нижнем Новгороде ищут мужчину, напавшего на молодого человека во время конфликта на озере, сообщили в региональном МВД. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:31:00+03:00

2025-06-11T15:31:00+03:00

2025-06-11T16:01:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн — РИА Новости. В Нижнем Новгороде ищут мужчину, напавшего на молодого человека во время конфликта на озере, сообщили в региональном МВД. "Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликтной ситуации, произошедшей 9 июня около третьего озера Щелоковского хутора, в ходе которого пострадал 20-летний молодой человек. После окончания его лечения будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники ОВД принимают меры к розыску и задержанию мужчины, совершившего противоправные действия", — говорится в заявлении.Поводом для проверки стала опубликованная в местных Telegram-каналах фотография юноши с окровавленной ногой. По словам очевидцев, его ударил ножом мужчина, который приставал к отдыхавшим на озере девочкам с предложением показать "интимный пирсинг". Молодой человек решил заступиться за девочку, тогда мужчина напал на него.По информации Telegram-канала SHOT, раненого доставили в больницу. До приезда медиков нападавший требовал от подростков удалить снимки и угрожал им, а затем скрылся.

https://ria.ru/20250610/peterburg-2021949008.html

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происшествия, нижний новгород, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)