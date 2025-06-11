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МВД объявило в розыск журналиста Сергея Ковальченко* - РИА Новости, 11.06.2025
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17:41 11.06.2025 (обновлено: 17:59 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/rozysk--2022323583.html
МВД объявило в розыск журналиста Сергея Ковальченко*
МВД объявило в розыск журналиста Сергея Ковальченко* - РИА Новости, 11.06.2025
МВД объявило в розыск журналиста Сергея Ковальченко*
Журналист Сергей Ковальченко* (признан в РФ иноагентом) объявлен МВД РФ в розыск. сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:41:00+03:00
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россия
украина
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Журналист Сергей Ковальченко* (признан в РФ иноагентом) объявлен МВД РФ в розыск. сообщается на сайте ведомства."Ковальченко* Сергей... 13.08.1976... основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.По какой именно статье разыскивается Ковальченко* не разъясняется.Минюст добавил журналиста в реестр иностранных агентов в 2023 году.Как сообщало ведомство, Ковальченко* также создавал материалы иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации, выступал в поддержку Украины. Проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20250611/rozysk-2022304193.html
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россия
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, украина, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Украина, Общество
МВД объявило в розыск журналиста Сергея Ковальченко*

МВД РФ объявило в розыск журналиста Сергея Ковальченко

© ERR Сергей Ковальченко*. Кадр видео
 Сергей Ковальченко*. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© ERR
Сергей Ковальченко*. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Журналист Сергей Ковальченко* (признан в РФ иноагентом) объявлен МВД РФ в розыск. сообщается на сайте ведомства.
"Ковальченко* Сергей... 13.08.1976... основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке базы розыска.
Галина Тимченко - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск
Вчера, 16:50
По какой именно статье разыскивается Ковальченко* не разъясняется.
Минюст добавил журналиста в реестр иностранных агентов в 2023 году.
Как сообщало ведомство, Ковальченко* также создавал материалы иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации, выступал в поддержку Украины. Проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Александр Плющев* - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Журналиста Александра Плющева* объявили в розыск
Вчера, 16:31
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияУкраинаОбщество
 
 
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