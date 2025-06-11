https://ria.ru/20250611/rossiya-2022304804.html
Фонд "Защитники Отечества" прошел расширенную аудиторскую проверку
Фонд "Защитники Отечества" прошел расширенную аудиторскую проверку - РИА Новости, 11.06.2025
Фонд "Защитники Отечества" прошел расширенную аудиторскую проверку
Фонд "Защитники Отечества" прошёл расширенную аудиторскую проверку, включавшую контроль филиалов фонда в регионах России, и получил положительное заключение,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:52:00+03:00
2025-06-11T16:52:00+03:00
2025-06-11T16:52:00+03:00
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анна цивилева
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" прошёл расширенную аудиторскую проверку, включавшую контроль филиалов фонда в регионах России, и получил положительное заключение, сообщила журналистам статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Заседание наблюдательного совета фонда прошло в Москве. "Основная цель данного совещания наблюдательного совета - это было подведение итогов нашего бюджета. Прошла только что аудиторская проверка работы фонда "Защитники Отечества", которая шла на полгода, расширенная проверка, которая включала в том числе проверку работы наших филиалов в регионах. Заключение положительное", - сказала Цивилёва. По ее словам, на набсовете был также представлен отчёт о проведённой работе. Председатель фонда отметила, что наблюдательный совет единогласно принял итоги работы организации. Кроме того, на заседании набсовета обсуждалось внесение изменений в устав фонда, связанное с недавним указом президента РФ Владимира Путина о расширении деятельности "Защитников Отечества". Так, теперь фонд будет оказывать помощь и сопровождать семьи, которые находятся в поиске своих пропавших без вести героев, привела пример Цивилёва. Также были рассмотрены вопросы совершенствования системы информационного сопровождения. "Для нас это очень важно, чтобы у нас была прозрачная полная статистика, учитывающая работу всех филиалов. Здесь мы ведем активную работу... с Минцифры. И буквально в этом (2025 - ред.) году мы надеемся, что информационная система фонда "Защитники Отечества" будет уже в полной мере в эксплуатации, и все вопросы будут решаться уже через эту информационную систему", - добавила Цивилёва. Главным результатом работы фонда она назвала создание абсолютно новой системы комплексного социального сопровождения участников СВО и семей погибших военнослужащих. "И, конечно же, тот результат опроса, социологического опроса, который был проведен среди нашей профильной аудитории, а уровень доверия к фонду – это 88,1%, очень высокий. Мне кажется, это как раз главный показатель работы фонда", - заключила Цивилёва.
https://ria.ru/20250307/zaschitniki-2003612788.html
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россия, москва, анна цивилева, владимир путин, общество, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Россия, Москва, Анна Цивилева, Владимир Путин, Общество, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Фонд "Защитники Отечества" прошел расширенную аудиторскую проверку
Замминистра обороны Цивилева: "Защитники Отечества" прошли расширенную проверку
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" прошёл расширенную аудиторскую проверку, включавшую контроль филиалов фонда в регионах России, и получил положительное заключение, сообщила журналистам статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Заседание наблюдательного совета фонда прошло в Москве
.
"Основная цель данного совещания наблюдательного совета - это было подведение итогов нашего бюджета. Прошла только что аудиторская проверка работы фонда "Защитники Отечества", которая шла на полгода, расширенная проверка, которая включала в том числе проверку работы наших филиалов в регионах. Заключение положительное", - сказала Цивилёва
.
По ее словам, на набсовете был также представлен отчёт о проведённой работе. Председатель фонда отметила, что наблюдательный совет единогласно принял итоги работы организации.
Кроме того, на заседании набсовета обсуждалось внесение изменений в устав фонда, связанное с недавним указом президента РФ Владимира Путина
о расширении деятельности "Защитников Отечества". Так, теперь фонд будет оказывать помощь и сопровождать семьи, которые находятся в поиске своих пропавших без вести героев, привела пример Цивилёва.
Также были рассмотрены вопросы совершенствования системы информационного сопровождения.
"Для нас это очень важно, чтобы у нас была прозрачная полная статистика, учитывающая работу всех филиалов. Здесь мы ведем активную работу... с Минцифры. И буквально в этом (2025 - ред.) году мы надеемся, что информационная система фонда "Защитники Отечества" будет уже в полной мере в эксплуатации, и все вопросы будут решаться уже через эту информационную систему", - добавила Цивилёва.
Главным результатом работы фонда она назвала создание абсолютно новой системы комплексного социального сопровождения участников СВО и семей погибших военнослужащих.
"И, конечно же, тот результат опроса, социологического опроса, который был проведен среди нашей профильной аудитории, а уровень доверия к фонду – это 88,1%, очень высокий. Мне кажется, это как раз главный показатель работы фонда", - заключила Цивилёва.