https://ria.ru/20250611/rossiya-2022304804.html

Фонд "Защитники Отечества" прошел расширенную аудиторскую проверку

Фонд "Защитники Отечества" прошел расширенную аудиторскую проверку - РИА Новости, 11.06.2025

Фонд "Защитники Отечества" прошел расширенную аудиторскую проверку

Фонд "Защитники Отечества" прошёл расширенную аудиторскую проверку, включавшую контроль филиалов фонда в регионах России, и получил положительное заключение,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:52:00+03:00

2025-06-11T16:52:00+03:00

2025-06-11T16:52:00+03:00

россия

москва

анна цивилева

владимир путин

общество

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" прошёл расширенную аудиторскую проверку, включавшую контроль филиалов фонда в регионах России, и получил положительное заключение, сообщила журналистам статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Заседание наблюдательного совета фонда прошло в Москве. "Основная цель данного совещания наблюдательного совета - это было подведение итогов нашего бюджета. Прошла только что аудиторская проверка работы фонда "Защитники Отечества", которая шла на полгода, расширенная проверка, которая включала в том числе проверку работы наших филиалов в регионах. Заключение положительное", - сказала Цивилёва. По ее словам, на набсовете был также представлен отчёт о проведённой работе. Председатель фонда отметила, что наблюдательный совет единогласно принял итоги работы организации. Кроме того, на заседании набсовета обсуждалось внесение изменений в устав фонда, связанное с недавним указом президента РФ Владимира Путина о расширении деятельности "Защитников Отечества". Так, теперь фонд будет оказывать помощь и сопровождать семьи, которые находятся в поиске своих пропавших без вести героев, привела пример Цивилёва. Также были рассмотрены вопросы совершенствования системы информационного сопровождения. "Для нас это очень важно, чтобы у нас была прозрачная полная статистика, учитывающая работу всех филиалов. Здесь мы ведем активную работу... с Минцифры. И буквально в этом (2025 - ред.) году мы надеемся, что информационная система фонда "Защитники Отечества" будет уже в полной мере в эксплуатации, и все вопросы будут решаться уже через эту информационную систему", - добавила Цивилёва. Главным результатом работы фонда она назвала создание абсолютно новой системы комплексного социального сопровождения участников СВО и семей погибших военнослужащих. "И, конечно же, тот результат опроса, социологического опроса, который был проведен среди нашей профильной аудитории, а уровень доверия к фонду – это 88,1%, очень высокий. Мне кажется, это как раз главный показатель работы фонда", - заключила Цивилёва.

https://ria.ru/20250307/zaschitniki-2003612788.html

https://ria.ru/20250402/pobeda-2008940043.html

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россия, москва, анна цивилева, владимир путин, общество, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"