https://ria.ru/20250611/rossiya-2022261964.html

Космонавты высадили магнолию в парке "Ривьера" в Сочи

Космонавты высадили магнолию в парке "Ривьера" в Сочи - РИА Новости, 11.06.2025

Космонавты высадили магнолию в парке "Ривьера" в Сочи

Герои России, космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, вернувшиеся с МКС в апреле, высадили магнолию на "Аллее космонавтов" в парке "Ривьера" в Сочи. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:11:00+03:00

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2025-06-11T15:11:00+03:00

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СОЧИ, 11 июн – РИА Новости. Герои России, космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, вернувшиеся с МКС в апреле, высадили магнолию на "Аллее космонавтов" в парке "Ривьера" в Сочи. Торжественная высадка магнолии космонавтами состоялась в преддверии Дня России. На мероприятие традиционно собралось много семей с детьми. "Зеленый автограф", как называют его в Сочи, оставили в парке "Ривьера" уже 67 летчиков-космонавтов. "На Байконуре все космонавты и астронавты, которые стартуют, обязательно сажают деревья. Кто уже не первый раз - поливают свои деревья. И то, что здесь поддерживают похожую традицию, это очень здорово. Я считаю, что наша молодежь должна знать нашу историю, наших героев. И впоследствии ребенок может стать космонавтом или просто будет работать в космической области", - сказал Овчинин. Космонавты вернулись с орбиты 20 апреля и в настоящее время проходят заключительный этап постполетной реабилитации в одном из санаториев курорта. Посещение парка и участие в мероприятии заранее согласовывали с главным врачом космонавтов, рассказали в пресс-службе парка "Ривьера". "У нас есть первый этап реабилитации, который проходит в Звездном городке. Второй этап - здесь. В целом, получается, два месяца после полета у нас реабилитация. Дальше уже восстанавливаемся самостоятельно", - сказал Вагнер, отвечая на вопрос РИА Новости о реабилитации в Сочи. Традиционно космонавтам задавали много вопросов, всех интересовало, чего им не хватает на борту МКС. "В конце (полёта - ред.) всегда спрашивают, что нам привезти на посадку. И космонавты, как правило, заказывают то, чего не было в процессе экспедиции. Я, например, первый раз арбуз заказал, а второй раз - персик. А в этот раз, когда мы понимали, что наша посадка будет на Пасху, сомнений не было. Я заказал пасхальные яйца. Вот нам это привезли", - сказал Овчинин. Космонавты также привезли особенный подарок для коллекции парка "Ривьера" - фотографию ночного неба Сочи, сделанную на борту МКС с высоты около 400 километров.

https://ria.ru/20250208/kosmonavt-1998142250.html

https://ria.ru/20250606/manturov-2021390274.html

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сочи, россия, байконур (город), алексей овчинин, иван вагнер, общество