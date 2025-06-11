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Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в МИД
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в МИД - РИА Новости, 11.06.2025
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в МИД
Россия полностью готова выполнить достигнутые по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле договоренности, рассчитывает на такой же подход украинской... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:02:00+03:00
2025-06-11T12:02:00+03:00
2025-06-11T12:18:00+03:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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мария захарова
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия полностью готова выполнить достигнутые по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле договоренности, рассчитывает на такой же подход украинской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия находится в полной готовности выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, рассчитываем на такой же подход украинской стороны", - сказал Захарова на брифинге.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Россия, Стамбул, Мария Захарова, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, Украина, Владимир Зеленский
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в МИД
МИД РФ: Россия готова выполнить стамбульские договоренности