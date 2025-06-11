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Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в МИД - РИА Новости, 11.06.2025
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12:02 11.06.2025 (обновлено: 12:18 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/rossiya-2022202310.html
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в МИД
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в МИД - РИА Новости, 11.06.2025
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в МИД
Россия полностью готова выполнить достигнутые по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле договоренности, рассчитывает на такой же подход украинской... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:02:00+03:00
2025-06-11T12:18:00+03:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
стамбул
мария захарова
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
украина
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия полностью готова выполнить достигнутые по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле договоренности, рассчитывает на такой же подход украинской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия находится в полной готовности выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, рассчитываем на такой же подход украинской стороны", - сказал Захарова на брифинге.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
https://ria.ru/20250606/peregovory-2021377360.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, стамбул, мария захарова, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, украина, владимир зеленский
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Россия, Стамбул, Мария Захарова, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, Украина, Владимир Зеленский
Россия готова выполнить стамбульские договоренности, заявили в МИД

МИД РФ: Россия готова выполнить стамбульские договоренности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия полностью готова выполнить достигнутые по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле договоренности, рассчитывает на такой же подход украинской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия находится в полной готовности выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности, рассчитываем на такой же подход украинской стороны", - сказал Захарова на брифинге.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Участники украинской делегации на прямых переговорах между Россией и Украиной во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Украинцы поплатились за самоуверенность в Стамбуле: Умерова выдал язык тела
6 июня, 16:53
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияСтамбулМария ЗахароваВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВладимир МединскийУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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