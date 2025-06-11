https://ria.ru/20250611/rossija-2022330421.html

В Иране оценили возможность вывоза избыточного ядерного топлива

В Иране оценили возможность вывоза избыточного ядерного топлива - РИА Новости, 11.06.2025

В Иране оценили возможность вывоза избыточного ядерного топлива

Россия пока официально не заявляла Ирану о возможности вывоза избыточного ядерного топлива из исламской республики, заявил РИА Новости член комиссии по... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:56:00+03:00

2025-06-11T17:56:00+03:00

2025-06-11T17:56:00+03:00

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иран

тегеран (город)

дмитрий песков

сергей рябков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Россия пока официально не заявляла Ирану о возможности вывоза избыточного ядерного топлива из исламской республики, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Феда Хосейн Малеки."До сих пор все избыточное ядерное топливо, которое есть в нашей стране, все еще хранится внутри Ирана, и у нас нет желания передавать его за границу. Россия также пока не сделала никаких официальных предложений Ирану по этому поводу", - сказал Малеки.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев также ранее говорил о готовности госкорпорации содействовать в решении любого вопроса по иранской ядерной программе.

https://ria.ru/20250605/peskov-2021070044.html

россия

иран

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в мире, россия, иран, тегеран (город), дмитрий песков, сергей рябков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"