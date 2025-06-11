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Москва ждет, что Киев выполнит стамбульские договоренности, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2025
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12:46 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossija-2022217907.html
Москва ждет, что Киев выполнит стамбульские договоренности, заявил Песков
Москва ждет, что Киев выполнит стамбульские договоренности, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2025
Москва ждет, что Киев выполнит стамбульские договоренности, заявил Песков
Россия ожидает, что Украина выполнит договоренности, достигнутые в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о передаче тел погибших... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:46:00+03:00
2025-06-11T12:46:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия ожидает, что Украина выполнит договоренности, достигнутые в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о передаче тел погибших солдат Киеву. "Россия всегда готова выполнять те обязательства, которые она на себя взяла. Мы по-прежнему ожидаем, что украинская сторона также последует этому принципу. И выполнить договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.
https://ria.ru/20250609/peskov-2021764145.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Москва ждет, что Киев выполнит стамбульские договоренности, заявил Песков

Песков: РФ ждет, что Украина выполнит договоренности, достигнутые в Стамбуле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия ожидает, что Украина выполнит договоренности, достигнутые в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о передаче тел погибших солдат Киеву.
"Россия всегда готова выполнять те обязательства, которые она на себя взяла. Мы по-прежнему ожидаем, что украинская сторона также последует этому принципу. И выполнить договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Песков прокомментировал объяснения Киева после отказа от обмена пленными
9 июня, 12:44
 
В миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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