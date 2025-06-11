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В Кремле ответили на вопрос о диалоге России и США по раздражителям - РИА Новости, 11.06.2025
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12:41 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossija-2022216167.html
В Кремле ответили на вопрос о диалоге России и США по раздражителям
В Кремле ответили на вопрос о диалоге России и США по раздражителям - РИА Новости, 11.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о диалоге России и США по раздражителям
Россия и США напрямую осуществляют контакты для устранения раздражителей во взаимных отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:41:00+03:00
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россия
сша
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия и США напрямую осуществляют контакты для устранения раздражителей во взаимных отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия и США напрямую осуществляют контакты для устранения раздражителей двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250611/otnosheniya-2022173827.html
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россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о диалоге России и США по раздражителям

Песков: РФ и США напрямую осуществляют контакты для устранения раздражителей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия и США напрямую осуществляют контакты для устранения раздражителей во взаимных отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия и США напрямую осуществляют контакты для устранения раздражителей двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В США сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией
09:48
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВ мире
 
 
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