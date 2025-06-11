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Рогов высказался о страхе Зеленского после ударов по Киеву - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rogov-2022160901.html
Рогов высказался о страхе Зеленского после ударов по Киеву
Рогов высказался о страхе Зеленского после ударов по Киеву - РИА Новости, 11.06.2025
Рогов высказался о страхе Зеленского после ударов по Киеву
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T07:50:00+03:00
2025-06-11T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал реакцию Владимира Зеленского на групповой удар по военным объектам в Киеве "страхом ничтожества". Ранее во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ночью нанесли групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и места дислокации ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов. В свою очередь Владимир Зеленский в своем Telegram-канале потребовал от США и стран Европы принудить Россию к миру. "Зеленский в очередной раз подло умолчал, что удары являются ответом на санкционированные им же обстрелы российских регионов и теракты. А вот когда Зеленский получает удары возмездия по местам дислокации боевиков ВСУ, складам или местам производства оружия, то сразу начинает вопить о мире, необходимости перемирия, стремясь во всем обвинить Россию. Зеленский демонстрирует не просто лицемерие самого высокого уровня, а страх ничтожества, который, отдавая приказы убивать, был уверен, что ему это сойдет с рук", - сказал Рогов. По его словам, Зеленский продолжает подставлять украинский народ своей преступной политикой и желанием угодить Западу любой ценой.
https://ria.ru/20250608/rogov-2021622610.html
https://ria.ru/20250606/rogov-2021428465.html
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киев, россия, украина, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов высказался о страхе Зеленского после ударов по Киеву

Рогов: реакция Зеленского на удары по Киеву является страхом ничтожества

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал реакцию Владимира Зеленского на групповой удар по военным объектам в Киеве "страхом ничтожества".
Ранее во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ночью нанесли групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и места дислокации ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов. В свою очередь Владимир Зеленский в своем Telegram-канале потребовал от США и стран Европы принудить Россию к миру.
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"Зеленский в очередной раз подло умолчал, что удары являются ответом на санкционированные им же обстрелы российских регионов и теракты. А вот когда Зеленский получает удары возмездия по местам дислокации боевиков ВСУ, складам или местам производства оружия, то сразу начинает вопить о мире, необходимости перемирия, стремясь во всем обвинить Россию. Зеленский демонстрирует не просто лицемерие самого высокого уровня, а страх ничтожества, который, отдавая приказы убивать, был уверен, что ему это сойдет с рук", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский продолжает подставлять украинский народ своей преступной политикой и желанием угодить Западу любой ценой.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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