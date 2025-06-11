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РЭЦ на форуме "Сделано в России" в Киргизии представил более 40 компаний - РИА Новости, 11.06.2025
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12:33 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rets-2022212878.html
РЭЦ на форуме "Сделано в России" в Киргизии представил более 40 компаний
РЭЦ на форуме "Сделано в России" в Киргизии представил более 40 компаний - РИА Новости, 11.06.2025
РЭЦ на форуме "Сделано в России" в Киргизии представил более 40 компаний
Многоотраслевая бизнес-миссия под эгидой "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), проходит в столице Киргизии Бишкеке... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:33:00+03:00
2025-06-11T12:33:00+03:00
экономика
киргизия
россия
бишкек
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Многоотраслевая бизнес-миссия под эгидой "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), проходит в столице Киргизии Бишкеке 11–12 июня, на ней более 40 российских компаний представляют широкий ассортимент продукции и решений: от потребительских товаров до строительства и ИТ, сообщает центр."В 2024 году объем экспорта из России в Киргизскую Республику составил $2,1 млрд, что на 15,4% больше, чем годом ранее. Деловая миссия РЭЦ в Киргизии станет еще одним шагом для сближения бизнеса наших стран. В течение двух дней российские производители и киргизские компании смогут обсудить перспективы сотрудничества, наладить живой и взаимовыгодный диалог, найти партнеров и построить долгосрочные связи, основанные на взаимном интересе", - отметил представитель РЭЦ в Киргизии Ишхан Буюклянов.Киргизские компании могут оценить оборудование для нефтяной, газовой и металлургической отраслей, решения для промышленного и жилищного строительства, горноспасательное и противопожарное оборудование, а также разнообразную сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и напитки, уходовую косметику и многое другое.Программа миссии включает пленарное заседание с участием представителей посольства РФ, Торгового представительства России, Торгово-промышленной палаты Киргизии, Министерства экономики и коммерции Киргизии, Российско-Киргизского делового совета, а также Российско-Киргизского Фонда развития. Планируются b2b-встречи с дистрибьюторами, органами власти и торговыми организациями, а также презентации и выставочные стенды российских компаний. Особое внимание привлечет кулинарное шоу от шеф-повара с дегустацией блюд из российской продукции, которое позволит представителям крупного ритейла Киргизии оценить качество и вкус продуктов "Сделано в России".РЭЦ отмечает, что деловая миссия в Киргизии — это важная инициатива в рамках государственной программы поддержки российского несырьевого экспорта под национальным брендом "Сделано в России". Бизнес-миссии будет способствовать развитию как торгово-экономического, так и культурно-просветительского сотрудничества между бизнесом и народами России и Киргизии.
https://ria.ru/20250610/prodvizhenie-2022119349.html
https://ria.ru/20250609/armeniya-2021774330.html
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экономика, киргизия, россия, бишкек
Экономика, Киргизия, Россия, Бишкек
РЭЦ на форуме "Сделано в России" в Киргизии представил более 40 компаний

В Киргизии РЭЦ представил более 40 компаний на бизнес-миссии "Сделано в России"

© Фото : РЭЦРоссийский экспортный центр представляет более 40 компаний на бизнес-миссии "Сделано в России" в Киргизии
Российский экспортный центр представляет более 40 компаний на бизнес-миссии Сделано в России в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : РЭЦ
Российский экспортный центр представляет более 40 компаний на бизнес-миссии "Сделано в России" в Киргизии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Многоотраслевая бизнес-миссия под эгидой "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), проходит в столице Киргизии Бишкеке 11–12 июня, на ней более 40 российских компаний представляют широкий ассортимент продукции и решений: от потребительских товаров до строительства и ИТ, сообщает центр.
"В 2024 году объем экспорта из России в Киргизскую Республику составил $2,1 млрд, что на 15,4% больше, чем годом ранее. Деловая миссия РЭЦ в Киргизии станет еще одним шагом для сближения бизнеса наших стран. В течение двух дней российские производители и киргизские компании смогут обсудить перспективы сотрудничества, наладить живой и взаимовыгодный диалог, найти партнеров и построить долгосрочные связи, основанные на взаимном интересе", - отметил представитель РЭЦ в Киргизии Ишхан Буюклянов.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
"Единая Россия" поддерживает продвижение бренда "Сделано в России"
Вчера, 20:28
Киргизские компании могут оценить оборудование для нефтяной, газовой и металлургической отраслей, решения для промышленного и жилищного строительства, горноспасательное и противопожарное оборудование, а также разнообразную сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и напитки, уходовую косметику и многое другое.
Программа миссии включает пленарное заседание с участием представителей посольства РФ, Торгового представительства России, Торгово-промышленной палаты Киргизии, Министерства экономики и коммерции Киргизии, Российско-Киргизского делового совета, а также Российско-Киргизского Фонда развития. Планируются b2b-встречи с дистрибьюторами, органами власти и торговыми организациями, а также презентации и выставочные стенды российских компаний. Особое внимание привлечет кулинарное шоу от шеф-повара с дегустацией блюд из российской продукции, которое позволит представителям крупного ритейла Киргизии оценить качество и вкус продуктов "Сделано в России".
РЭЦ отмечает, что деловая миссия в Киргизии — это важная инициатива в рамках государственной программы поддержки российского несырьевого экспорта под национальным брендом "Сделано в России". Бизнес-миссии будет способствовать развитию как торгово-экономического, так и культурно-просветительского сотрудничества между бизнесом и народами России и Киргизии.
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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9 июня, 13:16
 
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