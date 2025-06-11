https://ria.ru/20250611/rebenok-2022372591.html

В Донецке ребенок пострадал при нападении собаки

В Донецке ребенок пострадал при нападении собаки - РИА Новости, 11.06.2025

В Донецке ребенок пострадал при нападении собаки

Домашняя собака в Донецке напала на полуторагодовалого ребенка, оставив ему серьезные множественные рваные раны, а также раны головы и челюсти, малыша... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T20:47:00+03:00

2025-06-11T20:47:00+03:00

2025-06-11T20:47:00+03:00

донецк

алексей кулемзин (донецк)

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Домашняя собака в Донецке напала на полуторагодовалого ребенка, оставив ему серьезные множественные рваные раны, а также раны головы и челюсти, малыша транспортируют в московскую больницу, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В многодетной семье Будённовского района произошла трагедия - на полуторогодовалого малыша напала домашняя собака. Ребёнок получил тяжёлые травмы головы, челюсти и множественные рваные раны", - написал мэр. По его данным, ребенка срочно доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, где врачи стабилизировали его состояние. Кулемзин отметил, что донецкие врачи обратились к московским коллегам с учетом серьезных травм малыша. "В сопровождении медперсонала малыша вместе с мамой транспортируют в Российскую детскую клиническую больницу Национального исследовательского медицинского института имени Пирогова", - добавил мэр, отметив, что московские врачи предварительно провели ряд консультаций.

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донецк, алексей кулемзин (донецк), россия, происшествия, животные, домашние животные