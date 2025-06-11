https://ria.ru/20250611/rebenok-2022372591.html
В Донецке ребенок пострадал при нападении собаки
В Донецке ребенок пострадал при нападении собаки - РИА Новости, 11.06.2025
В Донецке ребенок пострадал при нападении собаки
Домашняя собака в Донецке напала на полуторагодовалого ребенка, оставив ему серьезные множественные рваные раны, а также раны головы и челюсти, малыша... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:47:00+03:00
2025-06-11T20:47:00+03:00
2025-06-11T20:47:00+03:00
донецк
алексей кулемзин (донецк)
россия
происшествия
животные
домашние животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Домашняя собака в Донецке напала на полуторагодовалого ребенка, оставив ему серьезные множественные рваные раны, а также раны головы и челюсти, малыша транспортируют в московскую больницу, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В многодетной семье Будённовского района произошла трагедия - на полуторогодовалого малыша напала домашняя собака. Ребёнок получил тяжёлые травмы головы, челюсти и множественные рваные раны", - написал мэр. По его данным, ребенка срочно доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, где врачи стабилизировали его состояние. Кулемзин отметил, что донецкие врачи обратились к московским коллегам с учетом серьезных травм малыша. "В сопровождении медперсонала малыша вместе с мамой транспортируют в Российскую детскую клиническую больницу Национального исследовательского медицинского института имени Пирогова", - добавил мэр, отметив, что московские врачи предварительно провели ряд консультаций.
https://ria.ru/20250608/krasnodar-2021633779.html
донецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), россия, происшествия, животные, домашние животные
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия, Происшествия, Животные, домашние животные
В Донецке ребенок пострадал при нападении собаки
Мэр Кулемзин: на ребенка в Донецке напала собака, он получил множественные раны