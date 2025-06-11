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В Донецке ребенок пострадал при нападении собаки - РИА Новости, 11.06.2025
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20:47 11.06.2025
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В Донецке ребенок пострадал при нападении собаки
В Донецке ребенок пострадал при нападении собаки - РИА Новости, 11.06.2025
В Донецке ребенок пострадал при нападении собаки
Домашняя собака в Донецке напала на полуторагодовалого ребенка, оставив ему серьезные множественные рваные раны, а также раны головы и челюсти, малыша... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:47:00+03:00
2025-06-11T20:47:00+03:00
донецк
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россия
происшествия
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домашние животные
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Домашняя собака в Донецке напала на полуторагодовалого ребенка, оставив ему серьезные множественные рваные раны, а также раны головы и челюсти, малыша транспортируют в московскую больницу, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В многодетной семье Будённовского района произошла трагедия - на полуторогодовалого малыша напала домашняя собака. Ребёнок получил тяжёлые травмы головы, челюсти и множественные рваные раны", - написал мэр. По его данным, ребенка срочно доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, где врачи стабилизировали его состояние. Кулемзин отметил, что донецкие врачи обратились к московским коллегам с учетом серьезных травм малыша. "В сопровождении медперсонала малыша вместе с мамой транспортируют в Российскую детскую клиническую больницу Национального исследовательского медицинского института имени Пирогова", - добавил мэр, отметив, что московские врачи предварительно провели ряд консультаций.
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донецк, алексей кулемзин (донецк), россия, происшествия, животные, домашние животные
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия, Происшествия, Животные, домашние животные
В Донецке ребенок пострадал при нападении собаки

Мэр Кулемзин: на ребенка в Донецке напала собака, он получил множественные раны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Домашняя собака в Донецке напала на полуторагодовалого ребенка, оставив ему серьезные множественные рваные раны, а также раны головы и челюсти, малыша транспортируют в московскую больницу, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В многодетной семье Будённовского района произошла трагедия - на полуторогодовалого малыша напала домашняя собака. Ребёнок получил тяжёлые травмы головы, челюсти и множественные рваные раны", - написал мэр.
По его данным, ребенка срочно доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, где врачи стабилизировали его состояние. Кулемзин отметил, что донецкие врачи обратились к московским коллегам с учетом серьезных травм малыша.
"В сопровождении медперсонала малыша вместе с мамой транспортируют в Российскую детскую клиническую больницу Национального исследовательского медицинского института имени Пирогова", - добавил мэр, отметив, что московские врачи предварительно провели ряд консультаций.
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ДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)РоссияПроисшествияЖивотныедомашние животные
 
 
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