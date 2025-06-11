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Украина планирует увеличить военные расходы - РИА Новости, 11.06.2025
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17:52 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/raskhody-2022329436.html
Украина планирует увеличить военные расходы
Украина планирует увеличить военные расходы - РИА Новости, 11.06.2025
Украина планирует увеличить военные расходы
Кабинет министров Украины планирует увеличить военные расходы бюджета на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов), сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:52:00+03:00
2025-06-11T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины планирует увеличить военные расходы бюджета на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов), сообщили в среду в пресс-службе Верховной рады. "Правительство готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет примерно на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов - ред.)... Никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верховной рады. Как уточнили в украинском парламенте, эти расходы должны покрываться за счет налоговых и таможенных поступлений, облигаций внутреннего госзайма, а также грантов от партнеров. Как заявила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, изменения в бюджет планируется утвердить до конца лета. Ранее в Счетной палате Украины заявили, что расходы страны на оборону в первом квартале 2025 года превысили 73% от общего объема трат бюджета, составив почти 29 миллиардов долларов. В мае депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что в 2025 году Украине придется увеличивать оборонные расходы более чем на 400 миллиардов гривен. В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022279016.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Украина планирует увеличить военные расходы

Кабмин Украины планирует увеличить военные расходы на 9,6 миллиарда долларов

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины планирует увеличить военные расходы бюджета на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов), сообщили в среду в пресс-службе Верховной рады.
"Правительство готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет примерно на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов - ред.)... Никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верховной рады.
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Как уточнили в украинском парламенте, эти расходы должны покрываться за счет налоговых и таможенных поступлений, облигаций внутреннего госзайма, а также грантов от партнеров.
Как заявила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, изменения в бюджет планируется утвердить до конца лета.
Ранее в Счетной палате Украины заявили, что расходы страны на оборону в первом квартале 2025 года превысили 73% от общего объема трат бюджета, составив почти 29 миллиардов долларов.
В мае депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что в 2025 году Украине придется увеличивать оборонные расходы более чем на 400 миллиардов гривен.
В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.
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