https://ria.ru/20250611/raskhody-2022329436.html

Украина планирует увеличить военные расходы

Украина планирует увеличить военные расходы - РИА Новости, 11.06.2025

Украина планирует увеличить военные расходы

Кабинет министров Украины планирует увеличить военные расходы бюджета на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов), сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:52:00+03:00

2025-06-11T17:52:00+03:00

2025-06-11T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины планирует увеличить военные расходы бюджета на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов), сообщили в среду в пресс-службе Верховной рады. "Правительство готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет примерно на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов - ред.)... Никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верховной рады. Как уточнили в украинском парламенте, эти расходы должны покрываться за счет налоговых и таможенных поступлений, облигаций внутреннего госзайма, а также грантов от партнеров. Как заявила глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, изменения в бюджет планируется утвердить до конца лета. Ранее в Счетной палате Украины заявили, что расходы страны на оборону в первом квартале 2025 года превысили 73% от общего объема трат бюджета, составив почти 29 миллиардов долларов. В мае депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что в 2025 году Украине придется увеличивать оборонные расходы более чем на 400 миллиардов гривен. В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022279016.html

https://ria.ru/20250505/prepyatstvie-2014956869.html

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в мире, украина, верховная рада украины