https://ria.ru/20250611/raschet-2022152964.html
Расчет РСЗО "Град" нанес удар по пункту хранения боеприпасов ВСУ
Расчет РСЗО "Град" нанес удар по пункту хранения боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025
Расчет РСЗО "Град" нанес удар по пункту хранения боеприпасов ВСУ
Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" нанес удар по пункту хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:05:00+03:00
2025-06-11T05:05:00+03:00
2025-06-11T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" нанес удар по пункту хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Расчет РСЗО "Град" нанес удар по пункту хранения боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Средствами объективного контроля была зафиксирована детонация как результат попадания в полевой пункт хранения боеприпасов на территории одного из промышленных предприятий", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что уничтожение пункта хранения боеприпасов значительно снизило боеспособность противника на участке линии соприкосновения в Запорожской области, где был нанесен удар.
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запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет РСЗО "Град" нанес удар по пункту хранения боеприпасов ВСУ
Расчет "Града" ударил по пункту хранения боеприпасов ВСУ в Запорожской области