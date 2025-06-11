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Расчет РСЗО "Град" нанес удар по пункту хранения боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/raschet-2022152964.html
Расчет РСЗО "Град" нанес удар по пункту хранения боеприпасов ВСУ
Расчет РСЗО "Град" нанес удар по пункту хранения боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025
Расчет РСЗО "Град" нанес удар по пункту хранения боеприпасов ВСУ
Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" нанес удар по пункту хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:05:00+03:00
2025-06-11T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" нанес удар по пункту хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Расчет РСЗО "Град" нанес удар по пункту хранения боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Средствами объективного контроля была зафиксирована детонация как результат попадания в полевой пункт хранения боеприпасов на территории одного из промышленных предприятий", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что уничтожение пункта хранения боеприпасов значительно снизило боеспособность противника на участке линии соприкосновения в Запорожской области, где был нанесен удар.
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запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет РСЗО "Град" нанес удар по пункту хранения боеприпасов ВСУ

Расчет "Града" ударил по пункту хранения боеприпасов ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" нанес удар по пункту хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Расчет РСЗО "Град" нанес удар по пункту хранения боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Средствами объективного контроля была зафиксирована детонация как результат попадания в полевой пункт хранения боеприпасов на территории одного из промышленных предприятий", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что уничтожение пункта хранения боеприпасов значительно снизило боеспособность противника на участке линии соприкосновения в Запорожской области, где был нанесен удар.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Десантники "Днепра" уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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