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Украинские беспилотники массированно атаковали Херсонскую область - РИА Новости, 12.06.2025
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23:07 11.06.2025 (обновлено: 00:01 12.06.2025)
https://ria.ru/20250611/pvo-2022389980.html
Украинские беспилотники массированно атаковали Херсонскую область
Украинские беспилотники массированно атаковали Херсонскую область - РИА Новости, 12.06.2025
Украинские беспилотники массированно атаковали Херсонскую область
Херсонская область подверглась массированному налету украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-11T23:07:00+03:00
2025-06-12T00:01:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир сальдо
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Херсонская область подверглась массированному налету украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО Вооруженных сил Российской Федерации продолжается", — написал он в Telegram-канале.Утром Сальдо сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли по Херсонской области 43 артиллерийских удара. Под огонь попали девять населенных пунктов, в том числе Каховка и Алешки. В Пролетарке получила ранения мирная жительница.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, безопасность, владимир сальдо
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Сальдо
Украинские беспилотники массированно атаковали Херсонскую область

Сальдо: ПВО сбила несколько дронов ВСУ над Херсонской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Херсонская область подверглась массированному налету украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«
"Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО Вооруженных сил Российской Федерации продолжается", — написал он в Telegram-канале.
Утром Сальдо сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли по Херсонской области 43 артиллерийских удара. Под огонь попали девять населенных пунктов, в том числе Каховка и Алешки. В Пролетарке получила ранения мирная жительница.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьВладимир Сальдо
 
 
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