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Украинские беспилотники массированно атаковали Херсонскую область
Украинские беспилотники массированно атаковали Херсонскую область - РИА Новости, 12.06.2025
Украинские беспилотники массированно атаковали Херсонскую область
Херсонская область подверглась массированному налету украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-11T23:07:00+03:00
2025-06-11T23:07:00+03:00
2025-06-12T00:01:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Херсонская область подверглась массированному налету украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО Вооруженных сил Российской Федерации продолжается", — написал он в Telegram-канале.Утром Сальдо сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли по Херсонской области 43 артиллерийских удара. Под огонь попали девять населенных пунктов, в том числе Каховка и Алешки. В Пролетарке получила ранения мирная жительница.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Сальдо
Украинские беспилотники массированно атаковали Херсонскую область
Сальдо: ПВО сбила несколько дронов ВСУ над Херсонской областью