https://ria.ru/20250611/pvo-2022313059.html

ПВО уничтожила пять украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

ПВО уничтожила пять украинских дронов над Белгородской областью и Крымом - РИА Новости, 11.06.2025

ПВО уничтожила пять украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:19:00+03:00

2025-06-11T17:19:00+03:00

2025-06-11T17:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

республика крым

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безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого июня с 13.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, республика крым, россия, безопасность