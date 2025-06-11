https://ria.ru/20250611/pvo-2022313059.html
ПВО уничтожила пять украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
ПВО уничтожила пять украинских дронов над Белгородской областью и Крымом - РИА Новости, 11.06.2025
ПВО уничтожила пять украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:19:00+03:00
2025-06-11T17:19:00+03:00
2025-06-11T17:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
республика крым
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого июня с 13.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, республика крым, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Республика Крым, Россия, Безопасность
ПВО уничтожила пять украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
МО: ПВО с 13:00 до 16:00 сбила 5 БПЛА над Белгородской областью и Крымом