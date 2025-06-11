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ПВО уничтожила пять украинских дронов над Белгородской областью и Крымом - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 11.06.2025 (обновлено: 17:33 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/pvo-2022313059.html
ПВО уничтожила пять украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
ПВО уничтожила пять украинских дронов над Белгородской областью и Крымом - РИА Новости, 11.06.2025
ПВО уничтожила пять украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:19:00+03:00
2025-06-11T17:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
республика крым
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого июня с 13.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
республика крым
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белгородская область, республика крым, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Республика Крым, Россия, Безопасность
ПВО уничтожила пять украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

МО: ПВО с 13:00 до 16:00 сбила 5 БПЛА над Белгородской областью и Крымом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого июня с 13.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Белгородской области и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРеспублика КрымРоссияБезопасность
 
 
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